وضع المسبار الياباني سليم مجدداً في حال سبات

وُضع المسبار الياباني "سليم" SLIM، الموجود على سطح القمر منذ نهاية يناير، مجدداً في حال سبات في انتظار إعادة تنشيطه خلال هذا الشهر، على ما أفادت وكالة الفضاء اليابانية "جاكسا" السبت.

وأفادت الوكالة عبر منصة "اكس" بأنّ "سليم وُضع مجدداً في حال سبات بعد غروب الشمس عند الساعة الثالثة صباحاً في 1 مارس" أي السادسة مساءً بتوقيت غرينتش في 29 فبراير.

وأُعيد تنشيط المسبار في 26 فبراير بعدما نجح في تخطّي الليلة القمرية التي استمرت أسبوعين.

وأضافت الوكالة السبت "رغم أنّ خطر الفشل يزداد بسبب التغيرات الكبيرة في درجات الحرارة، سنحاول إعادة تنشيط سليم عندما يعود الضوء" خلال شهر مارس.

وكان "سليم" (وهي الأحرف الإنجليزية الأولى لعبارة تعني "مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر") نجح في 20 يناير بالهبوط على مسافة 55 متراً من الهدف المحدد له، فباتت اليابان بذلك خامس دولة تنجح في وضع مركبة تابعة لها على سطح القمر بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي سابقا والصين والهند.

لكنّ مشكلة طرأت على المحرك في آخر بضع عشرات الأمتار قبل الهبوط أدّت إلى استقرار "سليم" على سطح القمر بزاوية منحنية، وبالتالي لم تكن ألواحها الكهروضوئية المواجهة للغرب تتلقى ضوء الشمس.

وهبط "سليم" في حفرة صغيرة قطرها أقل من 300 متر، تسمى شيولي، وتمكن من إطلاق العربتين المصغرتين اللتين يحملهما. ويُفترض أن تجري هاتان العربتان تحليلات للصخور المتأتية من البنية الداخلية للقمر المعروفة بالوشاح القمري الذي لا تتوافر بعد معطيات كثيرة عنه.

وهبط الخميس مسبار آخر على القمر هو "أوديسيوس" من تصنيع شركة "إنتويتيف ماشينز" الأمريكية. ووُضع في حال سبات فيما يأمل القائمون عليه إعادة تنشيطه مع انتهاء الليلة القمرية.



