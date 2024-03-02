وصايا الموسيقار المصري حلمي بكر لزوجته قبيل وفاته بساعات

توفي أمس الجمعة الموسيقار المصري حلمي بكر عن عمر ناهز 86 عاما بعد مشوار طويل قدم خلاله أكثر من 1000 أغنية لأجيال متعاقبة من المغنيين المصريين والعرب.

وكانت الحالة الصحية لبكر قد تدهورت خلال الأشهر الثلاثة الماضية وتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات قبل أن يكمل العلاج بالمنزل.

ومن أمام ثلاجة الموتى داخل المستشفى الذي رحل فيه حلمي بكر، كشفت زوجته سماح القرشي، وهي في حالة انهيار تام، عن بعض الوصايا التي قالها لها الموسيقار الكبير قبل تدهور حالته ووفاته.

وقالت القرشي إنه قال لها: «ماتدخليش في معارك مع حد، ركزي مع بنتك بس بنتك صغيرة ومحتجالك علشان تربيها كويس»، وكانت الوصية الثانية لها هي عدم الذهاب للمستشفى حين قال لها: «ماتودنيش المستشفى هتبهدل وهموت في المستشفى»، لكن سوء حالته الصحية في ساعات متأخرة من الليل أجبرتها على نقله للمستشفى، خاصة بعد نصيحة الأطباء.

أمّا الوصية الثالثة التي أخبرها بها، فهي مكان دفنه، إذ أوصاها بأنه اشترى منذ فترة مدفنًا في مدافن الوفاء والأمل بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، على أن يدفنه داخلها، وفقا لصحيفة الوطن.

ولد حلمي عيد محمد بكر في ديسمبر عام 1937 وتخرج في المعهد العالي للموسيقى العربية كما حصل بالتوازي على بكالوريوس كلية التجارة ثم عمل معلما للموسيقى بإحدى المدارس قبل أن يستقيل ويتفرغ للموسيقى.

لحن لكبار المطربين أمثال ليلى مراد ووردة الجزائرية وفايزة أحمد ونجاة الصغيرة وماهر العطار وياسمين الخيام ومحمد رشدي وأصالة نصري وعماد عبد الحليم ومدحت صالح وغادة رجب.

وكتبت المغنية المغربية سميرة سعيد على منصة إكس "خبر محزن.. رحيل الموسيقار الكبير حلمي بكر. لنا سويا نجاحات كبيرة وذكريات كثيرة".

كما نعته المغنية التونسية لطيفة العرفاوي قائلة "أنت مدرسة عظيمة وقيمة وقامة فنية على مستوى العالم العربي كله.. جسدك راح لكن روحك وفنك سيظل يعلم أجيال".

وضع بكر موسيقى العديد من المسرحيات منها (حواديت) لفرقة أضواء المسرح، و(سيدتي الجميلة) لفؤاد المهندس وشويكار، و(موسيكا في الحي الشرقي) لسمير غانم وصفاء أبو السعود.

وفي السينما وضع موسيقى أفلام من بينها (شيء من العذاب) و(المجانين الثلاثة) و(احترسي من الرجال يا ماما) و(لمن تشرق الشمس) و(النشالة) و(آخر الرجال المحترمين).

اشترك في تلحين فوازير رمضان على مدى أكثر من 15 عاما إذ قدم مع نيللي (الخاطبة) و(أم العريف)، ومع شريهان (حول العالم)، ومع يحيى الفخراني (المناسبات).

وكان الراحل عضوا دائما في اللجنة التحضيرية لمهرجان الموسيقى العربية ورئيسا شرفيا لنقابة المهن الموسيقية.

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