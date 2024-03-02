استشهاد فتى في كفر نعمة غرب رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- استشهد فجر اليوم السبت، فتى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها قرية كفر نعمة غرب رام الله.
واكدت مصادر محلية استشهاد الفتى محمد مراد الديك (16 عاما)، متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال لدى اقتحام، قرية كفر نعمة فجر اليوم.
وكان الهلال الأحمر، قال إن طواقمه تتعاملت مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الرأس في قرية كفر نعمة، وانه جرى محاولة إنعاش قلب ورئتي للمصاب.
MENAFN02032024000205011050ID1107925109
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.