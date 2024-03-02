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استشهاد فتى في كفر نعمة غرب رام الله

3/2/2024 2:08:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- استشهد فجر اليوم السبت، فتى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها قرية كفر نعمة غرب رام الله.

واكدت مصادر محلية استشهاد الفتى محمد مراد الديك (16 عاما)، متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال لدى اقتحام، قرية كفر نعمة فجر اليوم.

وكان الهلال الأحمر، قال إن طواقمه تتعاملت مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الرأس في قرية كفر نعمة، وانه جرى محاولة إنعاش قلب ورئتي للمصاب.

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