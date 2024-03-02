امريكية أثارت جدلا واسعا بين المسافرين.. لهذا السبب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أثارت مسافرة جدلا واسعا بعد رفضها التخلي عن مقعدها على متن الطائرة لامرأة على كرسي متحرك.

وتساءلت الراكبة الأميركية عما إذا كانت مخطئة بسبب هذا التصرف، موضحة كيف وصلت إلى المطار باكرًا حيث كان موعد رحلتها عند الساعة السادسة صباحًا، ووصلت إلى البوابة بحلول الساعة 4.30 صباحًا.



وعندما وصلت الراكبة إلى الطائرة كان هناك عدد لا بأس به من المقاعد، وجلست في النهاية بجوار النافذة، ولكن، بعد ساعة تقريبا، لاحظت وجود امرأة ووالدتها يتم نقلهما على متن الطائرة، وبعد ذلك، اقتربتا من المسافرة لسؤالها عما إذا كانت ستنتقل إلى مقعد آخر، علمًا أنه كان هناك الكثير من المقاعد الأخرى المتاحة، ولكن مقعدها كان أجمل وأقرب.



وعندما رفضت المسافرة التخلي عن مقعدها، وصفتها السيدة بالوقحة وسخرت منها، وهاجمها العديد من الأشخاص بسبب تصرفها خصوصا أن المرأة تعاني من احتياجات خاصة.

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