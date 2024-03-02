شاهد اعتداء وحشي على رجل مسن مشلول داخل حافلة في تركيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت مدينة مرسين التركية، حادثة اعتداء وحشية على رجل مسن مشلول برفقة زوجته في حافلة نقل عام.

ونشرت العديد من وسائل الإعلام التركية، مقطع الفيديو الذي يظهر فيه مدير مدرسة ثانوية ونجله الشاب ينهالان بضرب وحشي على المسن الذي يعيش على جهاز لتنظيم ضربات القلب ويعاني من فشل كلوي، وشلل جزئي في الجانب الأيمن من جسده، فيما يحاول هو وزوجته عبثاً الدفاع عن نفسيهما.

أما سبب الخلاف يعود لطلب المسن من المدير وابنه القيام من مقعد المعاقين لأن له الأحقية في الجلوس بسبب وجود ما يثبت أنه من ضمن الفئات الضعيفة فغضب الرجل لأن المسن قال لهما بصفة الأمر "قم من هذا المكان" فاحتدم الشجار على أحقية المقعد المخصص للمعاقين وحدث ما حدث.

لبنان 24