شاهد اعتداء وحشي على رجل مسن مشلول داخل حافلة في تركيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت مدينة مرسين التركية، حادثة اعتداء وحشية على رجل مسن مشلول برفقة زوجته في حافلة نقل عام.
ونشرت العديد من وسائل الإعلام التركية، مقطع الفيديو الذي يظهر فيه مدير مدرسة ثانوية ونجله الشاب ينهالان بضرب وحشي على المسن الذي يعيش على جهاز لتنظيم ضربات القلب ويعاني من فشل كلوي، وشلل جزئي في الجانب الأيمن من جسده، فيما يحاول هو وزوجته عبثاً الدفاع عن نفسيهما.
أما سبب الخلاف يعود لطلب المسن من المدير وابنه القيام من مقعد المعاقين لأن له الأحقية في الجلوس بسبب وجود ما يثبت أنه من ضمن الفئات الضعيفة فغضب الرجل لأن المسن قال لهما بصفة الأمر "قم من هذا المكان" فاحتدم الشجار على أحقية المقعد المخصص للمعاقين وحدث ما حدث.
لبنان 24
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