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يلين: مصر تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي

3/2/2024 2:07:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن مصر تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، من شأنه توسيع برنامج الإقراض الخاص بها الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار.


وبينت يلين، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق على الاقتصاد المصري بسبب هبوط الإيرادات الناجم عن تراجع حركة مرور السفن في قناة السويس المصرية بنسبة تصل إلى 55 % فضلا عن التراجع بأعداد السياح.


وأضافت يلين: "نؤيد بالتأكيد مساعدة صندوق النقد الدولي لمصر".


وقبل أيام، قالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية فيما يتعلق بمراجعته لبرنامج قرض مع مصر بقيمة 3 مليار دولار.


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