يلين: مصر تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن مصر تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، من شأنه توسيع برنامج الإقراض الخاص بها الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار.
وبينت يلين، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق على الاقتصاد المصري بسبب هبوط الإيرادات الناجم عن تراجع حركة مرور السفن في قناة السويس المصرية بنسبة تصل إلى 55 % فضلا عن التراجع بأعداد السياح.
وأضافت يلين: "نؤيد بالتأكيد مساعدة صندوق النقد الدولي لمصر".
وقبل أيام، قالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية فيما يتعلق بمراجعته لبرنامج قرض مع مصر بقيمة 3 مليار دولار.
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