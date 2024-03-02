البنتاغون يعلق على تصريح لافروف بوجود خطط أمريكية للحرب مع روسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن واشنطن تسعى لتحقيق استقرار العلاقات بين حلف "الناتو" وروسيا في منطقة الأورو أطلسي، وجعل هذه العلاقات قابلة للتنبؤ بمستقبلها.وفي تعليقه على تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي أشار إلى وجود خطط أمريكية للحرب مع روسيا، أكد المتحدث الأمريكي أن "الناتو" تحالف دفاعي".



وأضاف: "واشنطن تسعى لتحقيق استقرار العلاقات بين حلف "الناتو" وروسيا في منطقة الأوروأطلسي، والقدرة على التنبؤ بمستقبل هذه العلاقات".



ومؤخرا قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن "الناتو" سيحارب روسيا في حال هزيمة أوكرانيا".



وردا على ذلك أشار لافروف إلى أن أوستن كشف "ما يدور في خلد الأمريكيين"، وأن هذا التصريح يؤكد وجود مثل هذه الخطط لدى الولايات المتحدة.

RT