مادة غامضة تتسرب من داخل أنبوب تصريف المياه في أمريكا - صورة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأت الشرطة الأميركية مؤخرًا تحقيقًا بشأن تسرّب سائل غامض من داخل أنبوب تصريف المياه في إحدى مدن ولاية كارولينا الجنوبية .

وكان السائل الغريب والأشبه بالدم، يتدفق صباحا، ما استدعى حضور قسم الإطفاء بسرعة إلى مكان الحادث.



وأظهرت الصور التي تمّت مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي نهرًا مكوّنا من سائل أحمر اللون يتدفق من أنبوب كبير.



وكشف التحليل النهائي أن السائل الشبيه بالدم كان عبارة عن طلاء غير سام، مكوّن من مواد خام طبيعية مثل الماء، الزيوت النباتية، الصبغة النباتية والزيوت الأساسية.

وأشار قسم الإطفاء والمحققون في ولاية كارولينا الجنوبية إلى أنهم عثروا على المصدر المسؤول عما حدث، ولكنهم لم يكشفوا اسم الشركة المسؤولة عن التسرب.









لبنان 24