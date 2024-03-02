مادة غامضة تتسرب من داخل أنبوب تصريف المياه في أمريكا - صورة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأت الشرطة الأميركية مؤخرًا تحقيقًا بشأن تسرّب سائل غامض من داخل أنبوب تصريف المياه في إحدى مدن ولاية كارولينا الجنوبية .
وكان السائل الغريب والأشبه بالدم، يتدفق صباحا، ما استدعى حضور قسم الإطفاء بسرعة إلى مكان الحادث.
وأظهرت الصور التي تمّت مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي نهرًا مكوّنا من سائل أحمر اللون يتدفق من أنبوب كبير.
وكشف التحليل النهائي أن السائل الشبيه بالدم كان عبارة عن طلاء غير سام، مكوّن من مواد خام طبيعية مثل الماء، الزيوت النباتية، الصبغة النباتية والزيوت الأساسية.
وأشار قسم الإطفاء والمحققون في ولاية كارولينا الجنوبية إلى أنهم عثروا على المصدر المسؤول عما حدث، ولكنهم لم يكشفوا اسم الشركة المسؤولة عن التسرب.
لبنان 24
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