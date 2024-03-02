ضبط سيارة مفخخة كانت بطريقها إلى القرم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-
ضبط الأمن الفدرالي الروسي اليوم السبت عبوة ناسفة مثبتة على بطن سيارة كانت في طريقها إلى القرم عبر حاجز دجانكوي قادمة من مقاطعة خيرسون التي انضمت إلى روسيا.
وقال متحدث باسم الأمن الروسي في مقاطعة خيرسون: "أثناء فحص سيارة كانت متجهة إلى جمهورية القرم، عثر الأمن الفيدرالي الروسي على جسم متفجر مثبت في الجزء السفلي من السيارة تحت مقعد السائق مباشرة".
وأضاف: "تم نقل السيارة على الفور إلى مكان آمن حيث تم إبطال مفعول العبوة الناسفة".
وأوضح أن "العبوة مصنوعة من مكونات أجنبية ترسلها دول "الناتو" إلى أوكرانيا".
روسيا اليوم
MENAFN02032024000208011052ID1107925101
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.