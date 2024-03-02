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ضبط سيارة مفخخة كانت بطريقها إلى القرم

3/2/2024 2:07:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ضبط الأمن الفدرالي الروسي اليوم السبت عبوة ناسفة مثبتة على بطن سيارة كانت في طريقها إلى القرم عبر حاجز دجانكوي قادمة من مقاطعة خيرسون التي انضمت إلى روسيا.
وقال متحدث باسم الأمن الروسي في مقاطعة خيرسون: "أثناء فحص سيارة كانت متجهة إلى جمهورية القرم، عثر الأمن الفيدرالي الروسي على جسم متفجر مثبت في الجزء السفلي من السيارة تحت مقعد السائق مباشرة".
وأضاف: "تم نقل السيارة على الفور إلى مكان آمن حيث تم إبطال مفعول العبوة الناسفة".
وأوضح أن "العبوة مصنوعة من مكونات أجنبية ترسلها دول "الناتو" إلى أوكرانيا".

روسيا اليوم

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