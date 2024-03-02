Saturday, 02 March 2024 10:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الطيور تلغي إقلاع طائرة في مصر

3/2/2024 2:07:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بسبب اصطدام الطيور بمحركها، قررت شركة مصر للطيران إلغاء إقلاع رحلة طائرة وإنزال الركاب منها.
إلغاء الرحلة
في التفاصيل، أعلنت شركة مصر للطيران يوم الجمعة، إلغاء رحلتها من مطار كيجالي بروندا بسبب اصطدام بعض الطيور بمحرك الطائرة عند تحركها على المدرج.
وقالت الشركة إنه أثناء إقلاع رحلة لإحدى طائرات الشركة من طراز بوينغ من مطار كيجالي برواندا متجهة إلى مطار القاهرة وعلى متنها 116 راكبا، اصطدمت بعض الطيور بمحرك الطائرة عند تحركها على الممر، ما أدى إلى قيام الكابتن بإلغاء الإقلاع والعودة إلى الموقع مرة أخرى حفاظاً على سلامة الركاب والطائرة.


كما تابعت في بيان أنه تم إنزال جميع الركاب من الطائرة وإيصالهم إلى الفنادق بمدينة كيجالي إلى حين الانتهاء من فحص الطائرة والتأكد من إزالة أي آثار ناتجة عن اصطدام الطيور بالمحرك.

العربية

MENAFN02032024000208011052ID1107925100

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث