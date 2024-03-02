الاحتلال يحطم محتويات مطبعتين جنوب جنين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حطمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، محتويات مطبعتين، واستولت على معداتهما، في بلدتي جبع وصانور جنوب جنين.



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت جبع، واستولت على معدات مطبعة تعود للمعتقل ساهر أبو عون، عقب خلع أبوابها، وتفتيشها، وتحطيم محتوياتها .



من جهته، قال الفلسطيني بسام عيسة ، إن قوات الاحتلال حطمت محتويات مطبعته، واستولت على 6 ماكينات طباعة، و4 أجهزة حاسوب، وجهاز "لابتوب"، ومعدات أخرى تقدر قيمتها بنحو 100 ألف شيقل.



وفي سياق منفصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عرابة وسيلة الظهر، وداهمت أحيائها، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات .

