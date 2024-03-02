قوات الاحتلال تعتقل شابا من بيت لحم
التاريخ
3/2/2024 2:07:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من بلدة الدوحة، غرب بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وليد فوزي علقم، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه.
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