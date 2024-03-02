فيديو- طائرة مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق الناقورة جنوبي لبنان

MENAFN - Al Wakeel News)أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق الناقورة منطقة الحمرا جنوبي لبنان.



وذكرت الوكالة: أن "مسيرة معادية إسرائيلية استهدفت صباح اليوم، سيارة على طريق الناقورة منطقة الحمرا، وقد تحركت سيارات الإسعاف إلى المنطقة".



وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية نقلا عن مصادر أن 3 أشخاص تم اغتيالهم في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة الناقورة.

روسيا اليوم