نهاية مأساوية لمصور هندي بعد نفاد بطارية كاميرته أثناء حفل عيد ميلاد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في حادث مأساوي لقي مصور هندي مصرعه بالرصاص خلال تصوير حفل عيد ميلاد إثر نفاد بطارية الكاميرا الخاصة به.
شهدت قرية مخناها بمنطقة داربهانجا في الهند خلال وقت متأخر من ليلة يوم الأربعاء، جريمة بشعة راح ضحيتها مصور الفيديو سوشيل كومار ساهني البالغ من العمر 22 عامًا برصاصة في فمه.
وبدأت المشكلة عندما واجه سوشيل، الذي استأجره زميل قروي يدعى راكيش ساهني لتسجيل حفلة عيد ميلاد ابنته، صعوبة فنية إثر نفاد بطارية كاميرته في منتصف الاحتفال.
ويبدو أن نفاد بطارية الكاميرا الذي تبعه توقف التصوير أثار غضب والد الفتاة، الذي اعتدى على المصور لفظياً قبل أن يطلق النار عليه، بعد ذلك، قام راكيش ورفاقه بنقل مصور الفيديو المصاب إلى مستشفى داربهانجا الطبي وتركوه عند مدخل المستشفى ولاذوا بالفرار، تاركين المصور في حالة حرجة، وعلى الرغم من الجهود التي بذلها طاقم المستشفى، إلا أن الشاب توفي متأثراً بجراحه أثناء تلقيه العلاج.
البيان
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