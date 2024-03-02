Saturday, 02 March 2024 10:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نهاية مأساوية لمصور هندي بعد نفاد بطارية كاميرته أثناء حفل عيد ميلاد

3/2/2024 2:07:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في حادث مأساوي لقي مصور هندي مصرعه بالرصاص خلال تصوير حفل عيد ميلاد إثر نفاد بطارية الكاميرا الخاصة به.
شهدت قرية مخناها بمنطقة داربهانجا في الهند خلال وقت متأخر من ليلة يوم الأربعاء، جريمة بشعة راح ضحيتها مصور الفيديو سوشيل كومار ساهني البالغ من العمر 22 عامًا برصاصة في فمه.


وبدأت المشكلة عندما واجه سوشيل، الذي استأجره زميل قروي يدعى راكيش ساهني لتسجيل حفلة عيد ميلاد ابنته، صعوبة فنية إثر نفاد بطارية كاميرته في منتصف الاحتفال.


ويبدو أن نفاد بطارية الكاميرا الذي تبعه توقف التصوير أثار غضب والد الفتاة، الذي اعتدى على المصور لفظياً قبل أن يطلق النار عليه، بعد ذلك، قام راكيش ورفاقه بنقل مصور الفيديو المصاب إلى مستشفى داربهانجا الطبي وتركوه عند مدخل المستشفى ولاذوا بالفرار، تاركين المصور في حالة حرجة، وعلى الرغم من الجهود التي بذلها طاقم المستشفى، إلا أن الشاب توفي متأثراً بجراحه أثناء تلقيه العلاج.


البيان

MENAFN02032024000208011052ID1107925096

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث