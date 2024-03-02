نهاية مأساوية لمصور هندي بعد نفاد بطارية كاميرته أثناء حفل عيد ميلاد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في حادث مأساوي لقي مصور هندي مصرعه بالرصاص خلال تصوير حفل عيد ميلاد إثر نفاد بطارية الكاميرا الخاصة به.شهدت قرية مخناها بمنطقة داربهانجا في الهند خلال وقت متأخر من ليلة يوم الأربعاء، جريمة بشعة راح ضحيتها مصور الفيديو سوشيل كومار ساهني البالغ من العمر 22 عامًا برصاصة في فمه.



وبدأت المشكلة عندما واجه سوشيل، الذي استأجره زميل قروي يدعى راكيش ساهني لتسجيل حفلة عيد ميلاد ابنته، صعوبة فنية إثر نفاد بطارية كاميرته في منتصف الاحتفال.



ويبدو أن نفاد بطارية الكاميرا الذي تبعه توقف التصوير أثار غضب والد الفتاة، الذي اعتدى على المصور لفظياً قبل أن يطلق النار عليه، بعد ذلك، قام راكيش ورفاقه بنقل مصور الفيديو المصاب إلى مستشفى داربهانجا الطبي وتركوه عند مدخل المستشفى ولاذوا بالفرار، تاركين المصور في حالة حرجة، وعلى الرغم من الجهود التي بذلها طاقم المستشفى، إلا أن الشاب توفي متأثراً بجراحه أثناء تلقيه العلاج.



البيان