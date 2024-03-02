Saturday, 02 March 2024 10:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جريمة قتل مروعة في ريف دمشق تتسبب في وفاة أب وابنتيه

3/2/2024 2:07:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت ناحية جديدة عرطوز بريف دمشق جريمة قتل غامضة حيث عثر على ثلاث جثث قتل أصحابها بطلقات نارية.


وقد أكدت وزارة الداخلية السورية أن شرطة ناحية جديدة عرطوز أعلمت من قبل مشفى جديدة التخصصي بدخول شخص إليها مصاب بطلقتين ناريتين بخاصرته.


وأخبر المصاب وهو طبيب (25 عاما) الشرطة بحصول جريمة في منزله، وتوجهت الدوريات إلى المنزل ووجدت أن الأب (طبيب أسنان) مصاب بطلق ناري بالرأس ومسدسه بجانبه، وابنتيه (23 عاما و13 عاما) قد فارقتا الحياة إثر إصابتهما بطلق ناري.


وتبين أن الأب مصاب بمرض نفسي ويتناول حبوب مهدئة بشكل مستمر، والأم مقيمة خارج المنزل ويوجد خلافات مع زوجها. ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة.

روسيا اليوم

MENAFN02032024000208011052ID1107925095

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث