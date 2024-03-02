جريمة قتل مروعة في ريف دمشق تتسبب في وفاة أب وابنتيه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت ناحية جديدة عرطوز بريف دمشق جريمة قتل غامضة حيث عثر على ثلاث جثث قتل أصحابها بطلقات نارية.



وقد أكدت وزارة الداخلية السورية أن شرطة ناحية جديدة عرطوز أعلمت من قبل مشفى جديدة التخصصي بدخول شخص إليها مصاب بطلقتين ناريتين بخاصرته.



وأخبر المصاب وهو طبيب (25 عاما) الشرطة بحصول جريمة في منزله، وتوجهت الدوريات إلى المنزل ووجدت أن الأب (طبيب أسنان) مصاب بطلق ناري بالرأس ومسدسه بجانبه، وابنتيه (23 عاما و13 عاما) قد فارقتا الحياة إثر إصابتهما بطلق ناري.



وتبين أن الأب مصاب بمرض نفسي ويتناول حبوب مهدئة بشكل مستمر، والأم مقيمة خارج المنزل ويوجد خلافات مع زوجها. ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة.

روسيا اليوم