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ضربة أميركية ضد صاروخ جهزه الحوثيون للإطلاق

3/2/2024 1:07:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها نفذت ضربة ضد صاروخ كان الحوثيون يعدون لإطلاقه من اليمن.


وذكرت "سنتكوم" في منشور على منصة "إكس" أن الحوثيين أطلقوا أمس الجمعة صاروخا باليستيا مضادا للسفن باتجاه البحر الأحمر من اليمن.


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