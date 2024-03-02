ضربة أميركية ضد صاروخ جهزه الحوثيون للإطلاق

ضربة أميركية ضد صاروخ جهزه الحوثيون للإطلاق
التاريخ
3/2/2024 1:07:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها نفذت ضربة ضد صاروخ كان الحوثيون يعدون لإطلاقه من اليمن.
وذكرت "سنتكوم" في منشور على منصة "إكس" أن الحوثيين أطلقوا أمس الجمعة صاروخا باليستيا مضادا للسفن باتجاه البحر الأحمر من اليمن.
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