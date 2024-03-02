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زعيم حزب البديل لألمانيا يعارض توريد صواريخ تاوروس لأوكرانيا

3/2/2024 1:07:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن زعيم حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف تينو خروبالا عن معارضته الشديدة لتوريد صواريخ "تاوروس" لأوكرانيا.
وكتب خروبالا في حسابه على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أمس الجمعة: "هناك معلومات أن ضباطا في الجيش الألماني (البوندسوير) قدموا تقييمات بشأن إمكانية استهداف جسر القرم بصواريخ "تاوروس" الألمانية".


وأضاف: "من شأن هذه الخطوة أن تجر ألمانيا إلى الحرب. لا لتوريدات "تاوروس".
ويأتي ذلك على خلفية ظهور تسجيل صوتي لمكالمة ضباط ألمان بحثوا إمكانية استهداف جسر القرم بصواريخ "تاوروس" التي يصل مداها إلى 500 كلم. وبدأت الاستخبارات الألمانية بالتحقيق في الاعتراض المحتمل للمكالمة.

RT

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