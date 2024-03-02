زعيم حزب البديل لألمانيا يعارض توريد صواريخ تاوروس لأوكرانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن زعيم حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف تينو خروبالا عن معارضته الشديدة لتوريد صواريخ "تاوروس" لأوكرانيا.
وكتب خروبالا في حسابه على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أمس الجمعة: "هناك معلومات أن ضباطا في الجيش الألماني (البوندسوير) قدموا تقييمات بشأن إمكانية استهداف جسر القرم بصواريخ "تاوروس" الألمانية".
وأضاف: "من شأن هذه الخطوة أن تجر ألمانيا إلى الحرب. لا لتوريدات "تاوروس".
ويأتي ذلك على خلفية ظهور تسجيل صوتي لمكالمة ضباط ألمان بحثوا إمكانية استهداف جسر القرم بصواريخ "تاوروس" التي يصل مداها إلى 500 كلم. وبدأت الاستخبارات الألمانية بالتحقيق في الاعتراض المحتمل للمكالمة.
RT
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