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انتهاء التصويت في الانتخابات البرلمانية الإيرانية

3/2/2024 1:07:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت صناديق الاقتراع في إيران أبوابها وباشرت اللجان فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية بدورتها الـ12، وانتخابات مجلس خبراء القيادة في دورتها الـ6.
ووفقا لوكالة "مهر" الإيرانية فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 41%، وفي طهران تحديدا بلغت 24%، وتم بث سير عملية فرز الأصوات عبر القنوات التلفزيونية بشكل مباشر لأول مرة في تاريخ إيران.


كما بلغت نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات 43% في سيستان وبلوشستان و40% في مشهد و55% في أيلام و50% في قم و47% في لُرستان و50% في أردبيل و30% في ألبُرز و40% في كرمانشاه".


وبحسب وزارة الداخلية الإيرانية، يبلغ عدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة في الدورة الحالية الحالية 61 مليونا و172 ألفا و298 شخصا، في حين يبلغ إجمالي عدد المرشحين 15 ألفا و200 مرشح لانتخابات مجلس الشورى و144 مرشحا لانتخابات مجلس خبراء القيادة.


ويتنافس مرشحو هذه الانتخابات على 290 مقعدا في مجلس الشورى الإسلامي و88 مقعدا في مجلس خبراء القيادة، وفقًا لوزارة الداخلية.

RT

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