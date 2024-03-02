بينها 4 أمريكية.. 15 سفينة تجارية تأثرت بهجمات الحوثيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت وزارة الدفاع الأمريكية، أن لا سفن عسكرية تأثرت بهجمات المسيرات أو الصواريخ التي يطلقها الحوثيون من مناطق سيطرتهم في اليمن.
كما بيّن البنتاغون في إفادة صحفية، أن حوالي 15 سفينة تجارية تأثرت، منها أربع سفن أمريكية.
إلى ذلك، بيّن أن هناك ما بين أربع إلى ثماني سفن تابعة للتحالف في البحر الأحمر في كل يوم، وفق ما نقلت "العربية.نت".
وكان قائد الحوثيين عبدالملك الحوثي قال في خطاب ألقاه أمس: إن الجماعة استهدفت 54 سفينة منذ بداية العمليات، مشيراً إلى أن 384 هو إجمالي ما تم إطلاقه من صواريخ ومسيرات على السفن في البحر الأحمر.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، تصاعدت التوترات على عدة جبهات في المنطقة، وانسحب فتيل هذا التوتر أيضاً إلى هذا الممر الملاحي المهم دولياً.
فقد أدت هجمات الحوثي التي لامست الـ 60 بحسب تقديرات بريطانية وأمريكية، إلى تهديد سلامة الملاحة الدولية، وعطلت حركة الشحن العالمي، وأثارت مخاوف من التضخم العالمي.
كما أجبرت عدة شركات على وقف رحلاتها عبر البحر الأحمر، وتفضيل طريق أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا.
كذلك فاقمت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين "إسرائيل" و"حماس"، والمستمرة منذ 5 شهور، إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط وتوسيع الصراع.
في حين نفذت القوات الأمريكية والبريطانية عدة ضربات مشتركة خلال الأسابيع الماضية على مواقع حوثية في اليمن، مهددة بتنفيذ المزيد، كما لوحت واشنطن باستهداف قيادات الجماعة أيضاً.
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