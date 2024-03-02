بينها 4 أمريكية.. 15 سفينة تجارية تأثرت بهجمات الحوثيين

MENAFN - Al Wakeel News)أفادت وزارة الدفاع الأمريكية، أن لا سفن عسكرية تأثرت بهجمات المسيرات أو الصواريخ التي يطلقها الحوثيون من مناطق سيطرتهم في اليمن.

كما بيّن البنتاغون في إفادة صحفية، أن حوالي 15 سفينة تجارية تأثرت، منها أربع سفن أمريكية.

إلى ذلك، بيّن أن هناك ما بين أربع إلى ثماني سفن تابعة للتحالف في البحر الأحمر في كل يوم، وفق ما نقلت "العربية.نت".



وكان قائد الحوثيين عبدالملك الحوثي قال في خطاب ألقاه أمس: إن الجماعة استهدفت 54 سفينة منذ بداية العمليات، مشيراً إلى أن 384 هو إجمالي ما تم إطلاقه من صواريخ ومسيرات على السفن في البحر الأحمر.



ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، تصاعدت التوترات على عدة جبهات في المنطقة، وانسحب فتيل هذا التوتر أيضاً إلى هذا الممر الملاحي المهم دولياً.



فقد أدت هجمات الحوثي التي لامست الـ 60 بحسب تقديرات بريطانية وأمريكية، إلى تهديد سلامة الملاحة الدولية، وعطلت حركة الشحن العالمي، وأثارت مخاوف من التضخم العالمي.



كما أجبرت عدة شركات على وقف رحلاتها عبر البحر الأحمر، وتفضيل طريق أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا.



كذلك فاقمت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين "إسرائيل" و"حماس"، والمستمرة منذ 5 شهور، إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط وتوسيع الصراع.



في حين نفذت القوات الأمريكية والبريطانية عدة ضربات مشتركة خلال الأسابيع الماضية على مواقع حوثية في اليمن، مهددة بتنفيذ المزيد، كما لوحت واشنطن باستهداف قيادات الجماعة أيضاً.

