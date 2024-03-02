بايدن يمتنع عن التعليق على إمكانية إطلاق مفاوضات مع بوتين بشأن أوكرانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - امتنع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن التعليق على إمكانية إجراء اتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعلى آفاق التفاوض لحل الأزمة حول أوكرانيا.وفي معرض جوابه عن سؤال صحفي ما إذا كان قد حان الوقت لإطلاق مفاوضات مع بوتين حول أوكرانيا قال بادين: "مع بوتين؟ في أوكرانيا؟".



هذا وقد أعلنت القيادة الروسية باستمرار أن موسكو مستعدة للتفاوض حول أوكرانيا، ولكن مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض والمصالح الأمنية الروسية.



كذلك أكدت أن "انتصار الغرب" على روسيا ضرب من الوهم ومن يعرف التاريخ والجغرافيا يمكنه التمعّن، وأن الاتفاقات الأمنية بين الغرب وكييف استمرار لمسرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الهزلي.

RT