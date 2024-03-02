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هولندا.. وقفات داعمة لفلسطين في 16 محطة قطار

3/2/2024 1:07:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شهدت العديد من محطات القطارات في هولندا، وقفات داعمة لفلسطين، وخاصة في مدن أمستردام، وأوتريخت، ولاهاي، وروتردام.


وتجمع المتظاهرون عند 16 محطة للقطارات، رافعين أعلام فلسطين ومطالبين بـ"وقف إطلاق النار".


وندد المشاركون في الاحتجاجات بدعم الحكومة الهولندية لـ "إسرائيل"، ورفعوا لافتات "أوقفوا قصف الأطفال والمستشفيات" و"أوقفوا الاحتلال"، و"فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر"، "عار على هولندا".


ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".


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