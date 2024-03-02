أعضاء مجلس نقابة الفنانين للدورة 13

MENAFN - Al Wakeel News)انتخبت الهيئة العامة لنقابة الفنانين الأردنيين، الجمعة، في المركز الثقافي الملكي بعمان، أعضاء مجلس النقابة للدورة الثالثة عشرة 2024-2026.

وفاز المخرج محمد يوسف العبادي بنقابة المجلس للدورة 13 وحصل على ٢٠١ صوت ، مقابل ٧٥ صوتا للفنان ساري الأسعد.

وفاز كل من الفنانين: عاكف نجم عن مهنة التمثيل بـ153 صوتا، وزهير النوباني 109 أصوات، وعن مهنة الإخراج، فاز زيد القضاة بـ103 أصوات وحماد الزعبي بـ91 صوتا.



كما فاز عن مهنة العزف والغناء مالك البرماوي بـ127 صوتا، والدكتور محمد واصف بـ123 صوتا، وعن مهنة التلحين والتأليف الموسيقي، مراد مدرجيان بـ 163 صوتا، وضرغام بشناق بـ162 صوتا، وعن المهن الفنية والتقنية للفنون الدرامية، فاز محمد المراشدة بـ143 صوتا، وشريف عصفور بـ136 صوتا.



يشار إلى أن مجلس النقابة باستثناء النقيب، يتألف من 10 أعضاء، فيما بلغ عدد المرشحين للمهن الفنية 26 مرشحا وعدد المسددين لاشتراكاتهم 331 عضوا، وشارك في العملية الانتخابية 277 عضوا.

