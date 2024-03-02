Saturday, 02 March 2024 10:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


يديعوت أحرونوت: غانتس يتوجه لواشنطن دون التنسيق مع نتنياهو

3/2/2024 1:07:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس سيتوجه غدا الأحد إلى واشنطن لعقد سلسلة من الاجتماعات من دون التنسيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.


وذكرت الصحيفة أن مقربين من نتنياهو أكدوا غضبهم من تصرف غانتس، وقالوا إنه يخالف اللوائح الحكومية.


MENAFN02032024000208011052ID1107925056

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث