يديعوت أحرونوت: غانتس يتوجه لواشنطن دون التنسيق مع نتنياهو

يديعوت أحرونوت: غانتس يتوجه لواشنطن دون التنسيق مع نتنياهو
التاريخ
3/2/2024 1:07:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس سيتوجه غدا الأحد إلى واشنطن لعقد سلسلة من الاجتماعات من دون التنسيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وذكرت الصحيفة أن مقربين من نتنياهو أكدوا غضبهم من تصرف غانتس، وقالوا إنه يخالف اللوائح الحكومية.
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