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أرامكو تثبت سعر بيع غاز البترول المسال في آذار وسوناطراك ترفعه 3-7%

3/2/2024 1:07:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال متعاملون إن شركة أرامكو السعودية لإنتاج النفط ثبتت أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال في آذار، بينما رفعته شركة سوناطراك الجزائرية بما يتراوح بين 3.8 إلى 7.4% بسبب زيادة أسعار النفط وارتفاع الطلب من منطقة البحر المتوسط.


وأبقت أرامكو سعر البيع الرسمي للبروبان لشهر آذار عند 630 دولارا للطن وعند 640 دولارا لطن البوتان.


والبروبان والبوتان نوعان من غاز البترول ولهما نقطتا غليان مختلفتان.
ويستخدم غاز البترول المسال بشكل رئيسي كوقود للسيارات ولأغراض التدفئة وكمادة أولية للبتروكيماويات الأخرى.


ورفعت سوناطراك سعر البيع الرسمي لشهر آذار للبروبان 20 دولارا للطن إلى 540 دولارا، وبمقدار 40 دولارا لطن البوتان إلى 580 دولارا للطن.


وتُستخدم أسعار البيع الرسمية التي تحددها أرامكو لغاز البترول المسال كمرجع لعقود توريد المنتج من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي.


وتُستخدم أسعار البيع الرسمية لسوناطراك لغاز البترول المسال كمعيار لمنطقة البحرين المتوسط والأسود ولتركيا.

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