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تقارير: تعويم الجنيه المصري قريب جداً

3/2/2024 1:07:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت تقارير مصرية، إن موعد تعويم الجنيه المصري قريب جدا، وإنه يجري ترتيب الأمور لتهيئة الأوضاع ماليا، تمهيدا لاتخاذ قرار التعويم.
وتسلمت الحكومة المصرية، يوم أمس الجمعة، 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر، وفقا للمتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني.
ويبلغ سعر صرف الدولار في السوق الرسمية نحو 30.9 جنيه، فإن سعر الجنيه ارتفع في السوق الموازية بنسبة 8% ليتراوح سعر الدولار بين 48 و 50 جنيها حتى ساعات متأخرة من يوم أول أمس الخميس، مقابل مستويات فوق 60 جنيها قبل صفقة رأس الحكمة.













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