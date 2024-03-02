ليس اتحاد جدة ... إعلامي سعودي يكشف وجهة محمد صلاح في دوري روشن

كشف الإعلامي السعودي وليد الفراج خلال برنامج "أكشن مع وليد" أن نجم منتخب مصر وهداف ليفربول الانجليزي محمد صلاح سيلعب في دوري روشن العام المقبل بنسبة كبيرة، وسط أنباء مؤكدة خلال الأيام الأخيرة عن عزم صندوق الاستثمار السعودي التقدم بعرض لا يقاوم لخطف محمد صلاح في صيف 2024.

وقال الفراج "أعتقد أن محمد صلاح سيكون في الدوري السعودي، فهو شيء متوقع".

وأضاف: "لكنني أعتقد أن محمد صلاح لن يذهب صوب ناد في جدة، وإنما سيذهب لفريق آخر في الدوري السعودي"، وذلك وسط تقارير تشير إلى اقترابه من الهلال.

وأكدت تقارير صحفية خلال الأسابيع الماضية، أن محمد صلاح سيرتدي قميص نادي الهلال بنسبة كبيرة في الموسم المقبل.

وكان الإعلامي المصري واللاعب السابق لمنتخب الفراعنة أحمد حسام ميدو قد أكد الأسبوع الماضي أن صلاح وقع عقود انتقاله بالفعل إلى أحد أندية الدوري السعودي، وذلك بعد رغبة نادي اتحاد جدة في الظفر بخدمات قائد الفراعنة صاحب الـ 31 عاماً خلال نافذة الانتقالات الصيفية الماضية مقدماً لناديه الإنجليزي عرضاً خيالياً قيمته 217 مليون جنيه إسترليني لكنه قوبل بالرفض وسط تقارير تؤكد رغبة ليفربول في تمديد عقد الفرعون الصغير الذي ينتهي في صيف 2025 لعامين إضافيين.

وكشف ميدو من جديد في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، عن توقيع صلاح بالفعل، مع لجنة الاستقطابات السعودية؛ قائلًا: "هذه معلومات مؤكدة".

وأضاف مهاجم منتخب مصر السابق: "لا أعرف لأي فريقٍ سيلعب بالتحديد.. لكن الأقرب هو انضمامه إلى نادي الهلال وليس الاتحاد".

وأوضح أحمد حسام ميدو، أنه يعرف شخصية محمد صلاح جيدًا؛ حيث يحب اللعب في فريقٍ مستقر، ومع لاعبين يستطيع التألق وسطهم؛ وكل هذا متوفر في الهلال وليس الاتحاد.

ويغيب صلاح عن مواجهة ليفربول ضد مضيفه نوتنغهام فورست، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.









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