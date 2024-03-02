الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربة ضد صاروخ تابع للحوثيين

أعلن قادة عسكريون أمريكيون أنهم نفذوا ضربة ضد صاروخ أرض-جو تابع للحوثيين كان مجهزا للإطلاق من اليمن.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية على موقع إكس أن الحوثيين أطلقوا أمس الجمعة صاروخا باليستيا مضادا للسفن باتجاه البحر الأحمر من اليمن.





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