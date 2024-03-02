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الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربة ضد صاروخ تابع للحوثيين

3/2/2024 12:18:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن قادة عسكريون أمريكيون أنهم نفذوا ضربة ضد صاروخ أرض-جو تابع للحوثيين كان مجهزا للإطلاق من اليمن.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية على موقع إكس أن الحوثيين أطلقوا أمس الجمعة صاروخا باليستيا مضادا للسفن باتجاه البحر الأحمر من اليمن.


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