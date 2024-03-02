الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربة ضد صاروخ تابع للحوثيين

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربة ضد صاروخ تابع للحوثيين
التاريخ
3/2/2024 12:18:23 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن قادة عسكريون أمريكيون أنهم نفذوا ضربة ضد صاروخ أرض-جو تابع للحوثيين كان مجهزا للإطلاق من اليمن.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية على موقع إكس أن الحوثيين أطلقوا أمس الجمعة صاروخا باليستيا مضادا للسفن باتجاه البحر الأحمر من اليمن.
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