توقعات بإطلاق سامسونغ هاتفي غالاكسي قابلين للطي في يوليو

أفادت تقارير يوم أمس الجمعة أنه من المتوقع أن تطلق شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية سامسونغ هاتفين قابلين للطي طال انتظارهما في بداية يوليو المقبل.

وتردد أن الشركة اختارت مؤتمرها السنوي (انباكد) للكشف عن الهواتف الجديدة.

وفي الآونة الأخيرة، ظهرت تسريبات وتقارير، وبناء عليها، شارك موقعا "اونليكس" و"سمارتبريكس" صورا للهاتفين القابلين للطي "غالاكسي زد فليب 6" وزد فولد 6".

وتشير تكهنات إلى أن سامسونغ ستزود هاتفيها القابلين للطي بمجموعة متنوعة من خصائص الذكاء الاصطناعي الخاصة بهواتف غالاكسي.

وتستهدف الشركة إطلاق الهاتفين الجديدين قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس في 26 يوليو للتركيز على السوق الأوروبية واستغلال غياب مصنعي الهواتف الذكية الصينيين.



