توقعات بإطلاق سامسونغ هاتفي غالاكسي قابلين للطي في يوليو

(MENAFN
- Al-Bayan)
أفادت تقارير يوم أمس الجمعة أنه من المتوقع أن تطلق شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية سامسونغ هاتفين قابلين للطي طال انتظارهما في بداية يوليو المقبل.
وتردد أن الشركة اختارت مؤتمرها السنوي (انباكد) للكشف عن الهواتف الجديدة.
وفي الآونة الأخيرة، ظهرت تسريبات وتقارير، وبناء عليها، شارك موقعا "اونليكس" و"سمارتبريكس" صورا للهاتفين القابلين للطي "غالاكسي زد فليب 6" وزد فولد 6".
وتشير تكهنات إلى أن سامسونغ ستزود هاتفيها القابلين للطي بمجموعة متنوعة من خصائص الذكاء الاصطناعي الخاصة بهواتف غالاكسي.
وتستهدف الشركة إطلاق الهاتفين الجديدين قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس في 26 يوليو للتركيز على السوق الأوروبية واستغلال غياب مصنعي الهواتف الذكية الصينيين.
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