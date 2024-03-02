Saturday, 02 March 2024 08:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وفاة سيدة الأعمال الأمريكية ونجمة الأزياء ايريس ابفيل عن 102 عام

3/2/2024 12:18:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توفيت ايريس ابفيل، الشخصية المفعمة بالحيوية في عالم الأزياء والمنسوجات والتصميم الداخلي عن عمر يناهز 102 عام.

وحققت "نجمة الشيخوخة" حسبما وصفت نفسها، انتشارا كبيرا في سنواتها الأخيرة بعد أن أقام متحف متروبوليتان للفنون معرضا ناجحا من خزانة ملابسها المتنوعة.

ووضع المعرض الذي أقيم عام 2005 أبفيل على الخارطة وتعززت شهرتها في عام 2014 نتيجة لفيلم وثائقي بعنوان "ايريس" للمخرج ألبرت مايسلز، تناول حياة وإبداع نجمة الأزياء، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وكان عمر أبفيل (97 عاما) عندما وقعت عقدا مع وكالة "اي ام جي موديلز" العالمية، والتي تمثل أيضا عارضات أزياء مثل جيحي حديد وكارلي كلوس.


MENAFN02032024000110011019ID1107925019

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث