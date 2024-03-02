وفاة سيدة الأعمال الأمريكية ونجمة الأزياء ايريس ابفيل عن 102 عام

توفيت ايريس ابفيل، الشخصية المفعمة بالحيوية في عالم الأزياء والمنسوجات والتصميم الداخلي عن عمر يناهز 102 عام.

وحققت "نجمة الشيخوخة" حسبما وصفت نفسها، انتشارا كبيرا في سنواتها الأخيرة بعد أن أقام متحف متروبوليتان للفنون معرضا ناجحا من خزانة ملابسها المتنوعة.

ووضع المعرض الذي أقيم عام 2005 أبفيل على الخارطة وتعززت شهرتها في عام 2014 نتيجة لفيلم وثائقي بعنوان "ايريس" للمخرج ألبرت مايسلز، تناول حياة وإبداع نجمة الأزياء، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وكان عمر أبفيل (97 عاما) عندما وقعت عقدا مع وكالة "اي ام جي موديلز" العالمية، والتي تمثل أيضا عارضات أزياء مثل جيحي حديد وكارلي كلوس.



