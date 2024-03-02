دعوات للتحقيق في مقتل 115 شخصاً أثناء توزيع مساعدات في غزة

دعت الأمم المتحدة ودول عدّة الجمعة إلى هدنة في قطاع غزّة لأسباب إنسانيّة، مُطالبةً بإجراء تحقيق بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مدنيّين فلسطينيّين وحدوث تدافع أثناء توزيع مساعدات الخميس، ما أدّى إلى مقتل أكثر من 110 أشخاص وفق حركة حماس.

من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنّ بلاده ستشارك "في الأيّام المقبلة" في إنزال مساعدات إنسانيّة جوا في قطاع غزّة الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا مطبقا منذ بدء الحرب قبل نحو خمسة أشهر.

وتعليقاً على هذا الإعلان قالت لجنة الإنقاذ الدوليّة (آي آر سي)، وهي منظّمة غير حكوميّة، إنّ "عمليّات الإنزال الجوّي لا يمكن ولا ينبغي أن تحلّ محلّ تأمين وصول المساعدات الإنسانيّة".

وقال بايدن الجمعة إنّه "يأمل" بالتوصّل إلى وقف لإطلاق النار في غزّة بحلول رمضان. وردّا على سؤال حول إمكان التوصّل إلى اتّفاق على هدنة في غزّة مقابل الإفراج عن رهائن بحلول ذلك التاريخ، أجاب بايدن "آمل في ذلك، ما زلنا نعمل كثيرا على الموضوع. لم نتوصّل إلى ذلك بعد".

وأضاف بينما كان يُغادر البيت الأبيض لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في المنتجع الرئاسي بكامب ديفيد قرب واشنطن "سنتوصّل إلى ذلك لكنّنا لم نصل إليه بعد، وقد لا نتوصّل إليه".

وليل الجمعة السبت، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينيّة الرسميّة "وفا" أنّ الجيش الإسرائيلي نفّذ مداهمات في عدد من القرى والمناطق في أنحاء متفرّقة من الضفّة الغربيّة المحتلّة، ولا سيّما قرب جنين وقلقيلية والخليل ورام الله.

ونقلت "وفا" عن مصادر طبّية أنّه في قرية كفر نعمة، الواقعة قرب رام لله، أصيب الفتى محمد مراد الديك (16 عامًا) "برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال لدى اقتحامهم القرية" فجر الجمعة، وما لبث أن توفّي متأثّراً بإصابته.

وفي غزّة، بلغت حصيلة الخسائر البشريّة أكثر من 30200 قتيل وفق وزارة الصحّة التابعة لحماس، بينما تُهدّد المجاعة 2,2 مليون شخص من أصل 2,4 مليون ساكن، وفق الأمم المتحدة التي حذّرت الجمعة من أنّ المجاعة في القطاع "أصبحت شبه حتميّة ما لم يتغيّر شيء".

يخضع إدخال المساعدات لموافقة إسرائيل التي شدّدت الحصار على غزّة بُعيد بدء الحرب، ولا تصل الإغاثة إلا بكمّيات محدودة جدا يأتي معظمها عبر معبر رفح مع مصر.

وقال بايدن "سنصرّ على أن تُسهّل إسرائيل دخول مزيد من الشاحنات وزيادة طُرق الوصول إلى غزّة... لا تصل مساعدات كافية إلى غزّة".

وسبق أن أنزلت دول عدّة شحنات مساعدات جوًّا، ولا سيّما الأردن، بدعم من دول بينها فرنسا وهولندا وبريطانيا، وكذلك مصر التي أنزلت الخميس شحنات مساعدات بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة.

وأدّت الحرب ونقص المساعدات إلى تقويض النظام الصحّي في القطاع. وأعلنت وزارة الصحّة التابعة لحماس الجمعة أنّ أربعة أطفال إضافيّين توفّوا بسبب "سوء التغذية والجفاف" في مستشفى كمال عدوان شمال غزة، لترتفع الحصيلة الاجماليّة لهؤلاء الضحايا الصغار إلى عشرة أطفال.

تحقيق فعال

وقال شهود عيان الخميس إنّ جنودا إسرائيليّين أطلقوا النار على حشد تجمّع قرب شاحنات مساعدات إنسانيّة في مدينة غزّة. وبلغت حصيلة القتلى 115 قتيلا ونحو 760 جريحا، حسب وزارة الصحّة التابعة لحماس.

وأكّد مسؤول في الجيش الإسرائيلي حدوث "إطلاق نار محدود" من جانب الجنود الذين شعروا "بتهديد"، وتحدّث عن "تدافع قُتل وجُرح خلاله عشرات السكّان، ودهست شاحنات المُساعدات بعضهم".

وطالبت واشنطن حليفتها إسرائيل بتقديم "إجابات" بعد المأساة و "بالتوصّل إلى اتّفاق على وقف مؤقّت للنار".

وفقًا لمديرة الوكالة الأمريكيّة للتنمية الدولية (يو إس إيد) فإنّ عدد الشاحنات التي دخلت القطاع الأسبوع الماضي بلغ ما مُعدّله 96 شاحنة فقط يوميّاً. وقالت "هذا ليس سوى جزء صغير ممّا هو مطلوب".

ودعا الاتّحاد الأوروبّي إلى إجراء تحقيق وإلى وقف إنساني للنار، بينما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "تحقيق مستقلّ وفعّال".

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك إنّ فريقًا من الأمم المتحدة زار الجمعة جرحى في مستشفى الشفاء بمدينة غزّة، وعاين "عددا كبيرا من الجروح نتيجة أعيرة ناريّة". وأضاف أنّ 200 جريح ما زالوا في هذا المستشفى من بين أكثر من 700 تمّ نقلهم إليه.

اندلعت الحرب في 7 أكتوبر بهجوم نفّذته قوّات تابعة لحماس اقتحمت الحدود بين غزّة وجنوب إسرائيل، ما أدّى إلى مقتل ما لا يقل عن 1160 شخصا، معظمهم مدنيّون، وفقا لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيليّة رسميّة.

كما احتُجز نحو 250 شخصا رهائن تقول إسرائيل إنّ 130 منهم ما زالوا في غزّة، ويُعتقد أنّ 31 منهم قُتلوا، بعد إطلاق سراح 105 رهائن و240 أسيرا فلسطينيا خلال هدنة في نهاية نوفمبر.

وردّت إسرائيل متوعدة بـ"القضاء" على حماس. وباشرت حملة قصف على قطاع غزة أتبعتها بعمليات عسكرية برية في 27 أكتوبر.





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