البيت الأبيض يعلق على سوء سلوك السفير الأمريكي لدى سنغافورة

أكد البيت الأبيض أمس الجمعة أن الحكومة الأمريكية تأخذ على محمل الجد تقريرا لهيئة رقابة داخلية يفيد بأن السفير الأمريكي في سنغافورة هدد موظفيه وتقاعس عن تقديم نفقات سفر تبلغ نحو 48 ألف دولار في الوقت المحدد أو مع الوثائق المناسبة.

وقال مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية في تقرير إن السفير جوناثان كابلان كانت علاقاته سيئة مع بعض الوزارات في سنغافورة، ولم يكن في كثير من الأحيان مستعدا للتعامل مع المشكلات.

وأضاف أن "مكتب المفتش العام خلص إلى أن السفير لم يكن نموذجا للنزاهة أو التخطيط الاستراتيجي أو التعاون أو التواصل"، وحث وزارة الخارجية على تقييم قيادته وإدارته، و"اتخاذ إجراءات تصحيحية" إذا كان مناسبا.

وتابع "تحدث العديد من الموظفين عن خوفهم، وحتى تهديدهم على نحو مباشر بانتقام من جانب السفير. وصفوا سلوكياته مع الموظفين بأنها تقلل من شأنهم وترهبهم".

وأشار التقرير إلى وجهة نظر السفير بأنه "على الرغم من أنه كان هناك فترة انتقالية صعبة عندما تولى منصبه، إلا أن الروح المعنوية تحسنت تحت قيادته، وكان واثقا من أنه اكتسب ثقة" موظفيه.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين "الرئيس يريد دائما من ممثليه... أن يتعاملوا مع الناس بكرامة واحترام"، وأضاف "إنه مرتاح لأن وزارة الخارجية تأخذ هذا الأمر على محمل الجد".

ووجد التقرير أن كابلان لم يتبع العديد من سياسات السفر الخاصة بوزارة الخارجية، ولم يستخدم وكالة سفر متعاقدة مع الحكومة الأمريكية وأخفق في الالتزام بالقانون الأمريكي الذي يتطلب استخدام شركات الطيران الأمريكية.

وقال "وجد مكتب المفتش العام ما يقرب من 48 ألف دولار من التزامات السفر المستحقة التي تمتد إلى ديسمبر 2021 والتي إما لم يتم تقديمها للسداد أو تفتقر إلى الوثائق الداعمة الكافية لدفع مطالبة السفر".





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