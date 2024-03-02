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الحالة الجوية في المملكة اليوم

3/2/2024 12:08:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتنشط الرياح الغربية لتكون مثيرة للغبار مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.


وقالت الأرصاد في نشرتها إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويحتمل في ساعات متأخرة من الليل هطول زخات من المطر في أجزاء من شمال غرب المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.


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