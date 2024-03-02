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بايدن: سننفذ في الأيام المقبلة عمليات إسقاط جوي للمساعدات في غزة

3/2/2024 12:08:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستنفذ إنزالا جويا لمساعدات غذائية على قطاع غزة المحاصر والمتعرض لحرب إسرائيلية منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر.


وقال بايدن، إن تدفق المساعدات إلى غزة ليس كافيا، وتعهد ببذل قصارى جهد الولايات المتحدة لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة.


وأشار الرئيس الأميركي إلى محاولة التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار للسماح بدخول المزيد من المساعدات.


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