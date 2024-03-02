بايدن: سننفذ في الأيام المقبلة عمليات إسقاط جوي للمساعدات في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستنفذ إنزالا جويا لمساعدات غذائية على قطاع غزة المحاصر والمتعرض لحرب إسرائيلية منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر.
وقال بايدن، إن تدفق المساعدات إلى غزة ليس كافيا، وتعهد ببذل قصارى جهد الولايات المتحدة لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة.
وأشار الرئيس الأميركي إلى محاولة التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار للسماح بدخول المزيد من المساعدات.
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