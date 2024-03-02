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البنك الدولي يمدد إغلاق مشروع إزالة مركبات الكربون في الأردن

3/2/2024 12:08:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن البنك الدولي عن إعادة هيكلة مشروع إزالة مركبات الكربون (الهيدروكلورية فلورية (CFCS) من المواد المستنفدة للأوزون في الأردن، وتمديد إغلاقه حتى نهاية شهر حزيران من العام الحالي، بدلا من موعد الإغلاق السابق الذي كان مقررا في نهاية أيلول الماضي.


وأكد البنك في تقرير تقييم نتائج وتنفيذ المشروع الصادر أن "المشروع الذي تتولى وزارة البيئة مسؤولية تنفيذه، قد أحرز تقدما بدرجة مرضية إلى حد ما في مكوناته كافة، ويقترب من تحقيق أهدافه الإئتمانية المستهدفة في المشروع.


ويقصد "بالهيدروفلوروكربون" المركبات العضوية التي تستخدم بكثرة كمبردات في مكيفات الهواء وغيرها من الأجهزة كبدائل للمواد المستنفدة للأوزون الخاضعة للرقابة بموجب "بروتوكول مونتريال" وهي غازات دفيئة قوية للغاية ذات إمكانات تزيد من الاحترار العالمي، التي يمكن أن تكون أعلى بثلاث مرات من تأثيرات ثاني أكسيد الكربون، وفق الأمم المتحدة.


ويتمثل الهدف الإنمائي للمشروع الممول من طرف البنك الدولي في دعم الأردن في جهوده الشاملة، للوفاء بالتزامات "بروتوكول مونتريال" للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، إضافة إلى التخلص نهائيا من استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربون (CFCS) في الصناعات التحويلية، إلى جانب تعزيز قدرة الكيانات الحكومية المسؤولة على الاستمرار في التنفيذ الفعال و الامتثال لبروتوكول مونتريال.


ويشتمل المشروع البالغة كلفته حوالي 3.91 مليون دولار، على 3 مكونات وهي؛ مكون المساعدة الفنية وإدارة السياسة وخطة القطاع، إذ خصص له قرابة 800 ألف دولار، إضافة إلى مكون الاستثمار في خفض استهلاك مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية ورصد له حوالي 2.24 مليون دولار، إلى جانب ذلك مكون التعزيز المؤسسي وخصص له نحو 860 ألف دولار.


وأشار التقرير إلى أنه تم صرف كامل مبلغ تمويل المكون الأول والثالث، وذلك بعد أن تم مراجعة تقديرهما، حيث تم صرف ما مقداره 1.46 مليون دولار، كما تم صرف ما نسبته 69 % من إجمالي التمويل المخصص للبند الثاني والبالغ 2.45 مليون دولار، حيث تم صرف ما مقداره 1.69 مليون دولار.


ولفت التقرير إلى أن الأردن استورد خلال العام الماضي 2023، نحو 286 طنا متريا من مادة مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية (HCFC-22)، أي ما يعادل 15.73 طنا من قدرات استنفاد الأوزون.

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