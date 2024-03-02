منظمة الصحة العالمية: مستوى الدمار بمحيط مستشفى الشفاء يفوق الكلمات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس ان مستوى الدمار المحيط بمستشفى الشفاء يفوق الكلمات، يجب وقف إطلاق النار.



واضاف "تمكنا رفقة شركاء من الوصول إلى مستشفى الشفاء في شمال غزة بعد أكثر من شهر."



ونوه ان أكثر من 240 مريضا يتلقون الرعاية في مستشفى الشفاء والخدمات محدودة للغاية بسبب نقص الإمدادات الطبية والوقود والمياه والغذاء.

