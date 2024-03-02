منظمة الصحة العالمية: مستوى الدمار بمحيط مستشفى الشفاء يفوق الكلمات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس ان مستوى الدمار المحيط بمستشفى الشفاء يفوق الكلمات، يجب وقف إطلاق النار.
واضاف "تمكنا رفقة شركاء من الوصول إلى مستشفى الشفاء في شمال غزة بعد أكثر من شهر."
ونوه ان أكثر من 240 مريضا يتلقون الرعاية في مستشفى الشفاء والخدمات محدودة للغاية بسبب نقص الإمدادات الطبية والوقود والمياه والغذاء.
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