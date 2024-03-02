الاحتلال يقتحم مدينة نابلس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.



وقالت مصادر في المدينة لوكالة "وفا" إن تلك القوات انتشرت في الأحياء التي تتوسط نابلس وفي الشارع الرئيسي الذي يمر عبر وسط المدينة.



وأثناء الاقتحام، أغلقت قوات الاحتلال شارع فيصل الذي يقود إلى وسط المدينة، فيما تمركزت قوات مؤللة قرب حي المدارس على اطراف البلدة القديمة.



وفي وقت لاحق، أبلغ شهود عيان عن سماع صوت انفجار قوي، لم تعرف طبيعته حتى الآن.

