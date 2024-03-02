الاحتلال يقتحم مدينة نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.
وقالت مصادر في المدينة لوكالة "وفا" إن تلك القوات انتشرت في الأحياء التي تتوسط نابلس وفي الشارع الرئيسي الذي يمر عبر وسط المدينة.
وأثناء الاقتحام، أغلقت قوات الاحتلال شارع فيصل الذي يقود إلى وسط المدينة، فيما تمركزت قوات مؤللة قرب حي المدارس على اطراف البلدة القديمة.
وفي وقت لاحق، أبلغ شهود عيان عن سماع صوت انفجار قوي، لم تعرف طبيعته حتى الآن.
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