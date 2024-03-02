تحذير إسرائيلي من تفجر الوضع بالضفة الغربية في رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة كفر نعمة غربي رام الله بالضفة الغربية. يأتي ذلك في حين يواصل جيش الاحتلال اقتحاماته الليلية، والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاهم بمدن وبلدات الضفة.



كما حذرت وسائل إعلام إسرائيلية من نذر انفجار محتمل خلال شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن حجم القوات الإسرائيلية الموجودة في الضفة الغربية يفوق عدد القوات في غزة بسبب تصاعد التوتر الأمني.



وأفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال الليلة مدينتي دورا ويطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.



كما اقتحم جيش الاحتلال بلدتي بني نعيم شرق الخليل وترقوميا غربها وسيّر دورياته بالمنطقة، وداهم عددا من المنازل وفتشتها ونصب حواجز في أحياء عدة بالبلدتين.



كما اعتقل شابا واعتدى بالضرب على مجموعة شبان آخرين في بلدة بني نعيم.

وأفاد المراسل بأن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا مدينة قلقيلية شمالي الضفة، ومدينة يطا جنوبي الخليل.

