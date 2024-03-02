تحذير إسرائيلي من تفجر الوضع بالضفة الغربية في رمضان

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة كفر نعمة غربي رام الله بالضفة الغربية. يأتي ذلك في حين يواصل جيش الاحتلال اقتحاماته الليلية، والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاهم بمدن وبلدات الضفة.
كما حذرت وسائل إعلام إسرائيلية من نذر انفجار محتمل خلال شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن حجم القوات الإسرائيلية الموجودة في الضفة الغربية يفوق عدد القوات في غزة بسبب تصاعد التوتر الأمني.
وأفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال الليلة مدينتي دورا ويطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.
كما اقتحم جيش الاحتلال بلدتي بني نعيم شرق الخليل وترقوميا غربها وسيّر دورياته بالمنطقة، وداهم عددا من المنازل وفتشتها ونصب حواجز في أحياء عدة بالبلدتين.
كما اعتقل شابا واعتدى بالضرب على مجموعة شبان آخرين في بلدة بني نعيم.
وأفاد المراسل بأن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا مدينة قلقيلية شمالي الضفة، ومدينة يطا جنوبي الخليل.
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