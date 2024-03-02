واردات الأسمدة تسجل رقماً قياسياً في شباط/يناير

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً للبانات التي نشرتها الشركة البرازيلية الوطنية للتموين CONAB في قائمتها اللوجستية، فقد سجلت واردات البرازيل من الأسمدة خلال شهر شباط/يناير رقماً قياسياً. حيث بلغ حجم الواردات 2.77 مليون طن بالمقارنة مع 2.41 مليون طن في نفس الشهر من العام 2023. وهو نمو بالواردات بنسبة 15%.

وتوضح الشركة الوطنية للتموين أن هذه الزيادة قد حدثت مواجهة التغيرات الجوية المعاكسة فقد تم تأجيل شراء الأسمدة والمواد المنترجة اللواتي كان من المفترض أن يتم شراؤها في العام 2023، كتلك الخاصة بزراعة الصويا ومحصول الذرة الثاني إلى بداية هذا العام. إن حجم الواردات هو الأكبر خلال السنوات الخمس الماضية.

وتفيد الشركة الوطنية للتموين:“إن التوقعات للفترة 2023-2024 أصبحت تمثل تحديات كبيرة مع انخفاض دورة انتاج الحبوب التي تسببت بها احداث مناخية متعددة في البرازيل، والتي سادها شح بالأمطار وارتفاع بدرجات الحرارة في المنطقة الغرب أوسطية، تصاحبها أمطار غزيرة في المنطقة الجنوبية، والتي أثرت على زراعة وتطوير المحاصيل المتعلقة بالحصاد أو المحصول الوطني الثاني.

إن شراء المواد المنترجة مضافاً إليها أعمال الفوسفات والبوتاسيوم، واللذان شهدا أحجام كبيرة وأسعار جذابة والتي تحدث عادة خلال هذ الفترة، قد كان لها تأثير على إنتاج الشهر الأول من العام. كما تفيد الشركة الوطنية للتموين بأن توقعات المؤسسة الوطنية لنشر الأسمدة ANDA تشير إلى ارتفاع في مخزونات الأسمدة المرحلة في البرازيل من العام 2023 إلى العام 2024.

ووفقاً للشركة الوطنية للتموين، فإن مليون طن من إجمالي الأسمدة المستوردة إلى السوق البرازيلية في الشهر الماضي قد وصلت عبر ميناء بارناغوا في ولاية بارانا، و0.31 مليون طن عبر ميناء أركو نورتي في المنطقة الشمالية من البرازيل، و0.8 مليون طن عبر ميناء سانتوس على ساحل ولاية ساو باولو. حيث شهد كل من مينائي باراناغوا وسانتوس ارتفاعاً في حجم الواردات، بينما شهد ميناء أكرو نورتي انخفاضاً فيها.

كلاوديو نيفيس/موانئ ولاية بارانا

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