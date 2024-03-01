بيانات حكومية أمريكية تظهر ارتفاعا هائلا للدين الفيدرالي كل 100 يوم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 3 (كونا) -- أظهرت بيانات حكومية أمريكية اليوم الجمعة ارتفاع الدين الفيدرالي للولايات المتحدة بمقدار تريليون دولار كل 100 يوم تقريبا في الأشهر الأخيرة.
ووفقا لتقرير (البيانات المالية) الصادر عن وزارة الخرانة الأمريكية "فقد تجاوزت ديون البلاد 34 تريليون دولار في 4 يناير الماضي بشكل ثابت وذلك بعد أن كان قد تجاوز هذا الحد لفترة وجيزة في 29 ديسمبر 2023".
وأفادت بأن الدين الفيدرالي بلغ 33 تريليون دولار في 15 سبتمبر من العام الماضي بعد أن كان 32 تريليون دولار قبل ثلاثة أشهر من ذلك أي في 15 يونيو وهو ما يشير الى تسارع وتيرة ارتفاعه في الشهور الستة الأخيرة من العام الماضي مقارنة بالفترة السابقة حيث استغرقت الزيادة البالغة تريليون دولار من 31 تريليون دولار نحو ثمانية أشهر قبل ذلك.
وبلغ دين الولايات المتحدة وهو مبلغ الأموال التي تقترضها الحكومة الفيدرالية لتغطية نفقات التشغيل أول أمس الأربعاء ما يقارب 4ر34 مليار دولار.
يذكر أن الدين الفيدرالي الأمريكي بلغ في أغسطس الماضي 04ر33 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة حسب معطيات نشرها آنذاك الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية.
وعلقت (لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة) وهي هيئة عمومية مكونة من خبراء ينتمون إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي على المستوى التاريخي الذي بلغه الدين العام في أغسطس بالقول إن "صانعي القرار السياسي يتعين عليهم أن يكونوا صريحين مع الرأي العام الأمريكي كما ينبغي أن يتفقوا على خطة لوضع ديوننا تحت السيطرة". (النهاية)
ر س ر / ر ج
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