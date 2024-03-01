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بيانات حكومية أمريكية تظهر ارتفاعا هائلا للدين الفيدرالي كل 100 يوم

3/1/2024 11:22:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 3 (كونا) -- أظهرت بيانات حكومية أمريكية اليوم الجمعة ارتفاع الدين الفيدرالي للولايات المتحدة بمقدار تريليون دولار كل 100 يوم تقريبا في الأشهر الأخيرة.
ووفقا لتقرير (البيانات المالية) الصادر عن وزارة الخرانة الأمريكية "فقد تجاوزت ديون البلاد 34 تريليون دولار في 4 يناير الماضي بشكل ثابت وذلك بعد أن كان قد تجاوز هذا الحد لفترة وجيزة في 29 ديسمبر 2023".
وأفادت بأن الدين الفيدرالي بلغ 33 تريليون دولار في 15 سبتمبر من العام الماضي بعد أن كان 32 تريليون دولار قبل ثلاثة أشهر من ذلك أي في 15 يونيو وهو ما يشير الى تسارع وتيرة ارتفاعه في الشهور الستة الأخيرة من العام الماضي مقارنة بالفترة السابقة حيث استغرقت الزيادة البالغة تريليون دولار من 31 تريليون دولار نحو ثمانية أشهر قبل ذلك.
وبلغ دين الولايات المتحدة وهو مبلغ الأموال التي تقترضها الحكومة الفيدرالية لتغطية نفقات التشغيل أول أمس الأربعاء ما يقارب 4ر34 مليار دولار.
يذكر أن الدين الفيدرالي الأمريكي بلغ في أغسطس الماضي 04ر33 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة حسب معطيات نشرها آنذاك الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية.
وعلقت (لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة) وهي هيئة عمومية مكونة من خبراء ينتمون إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي على المستوى التاريخي الذي بلغه الدين العام في أغسطس بالقول إن "صانعي القرار السياسي يتعين عليهم أن يكونوا صريحين مع الرأي العام الأمريكي كما ينبغي أن يتفقوا على خطة لوضع ديوننا تحت السيطرة". (النهاية)

ر س ر / ر ج



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