Saturday, 02 March 2024 07:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحكومة اليمنية: الحوثيون استهدفوا زورقا لصيادين يمنيين قرب سفينة جانحة في البحر الأحمر

3/1/2024 11:22:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 1 - 3 (كونا) -- قالت الحكومة اليمنية اليوم الجمعة إن ميليشيات الحوثي استهدفت بهجوم جوي زورقا لصيادين يمنيين قرب السفينة "روبيمار" الجانحة في البحر الأحمر ما أدى لمقتل وفقدان بعض الصيادين وتضرر السفينة.
وأضافت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها أن هذا الهجوم جاء بينما تعمل الحكومة اليمنية عبر خلية الأزمة على إنقاذ السفينة المنكوبة "ام في روبيمار" لتجنب كارثة بيئية في البحر الأحمر.
وأشارت إلى أن هذا الاستهداف الثاني يعقد جهود ومساعي الإنقاذ ويهدد بحدوث كارثة بيئية واسعة النطاق لافتة أن ترك السفينة لمصيرها سيؤدي إلى أضرار جسيمة على البيئة البحرية ومئات الآلاف من اليمنيين الذين يعتمدون على الصيد البحري والأضرار التي قد تصل الى محطات تحلية مياه البحر على طول الساحل اليمني.
وجددت دعوتها لجميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية للتحرك العملي بسرعة لإنقاذ البحر الأحمر من كارثة بيئية وشيكة بعد مرور 12 يوما على جنوح السفينة "روبيمار" نتيجة استهدافها من قبل مليشيات الحوثي.
كانت السفينة "روبيمار" التي ترفع علم دولة "بليز" قد تعرضت لهجوم باليستي حوثي فى18 فبراير الماضي ما تسبب بتسرب المياه إلى داخل السفينة المحملة بالأسمدة والزيوت ما تسبب بظهور بقعة زيت بطول 18 ميلا.
وأعلنت الحكومة اليمنية تشكيل خلية أزمة وتكثيف التواصل مع المنظمات والجهات والدول المعنية لمواجهة سيناريوهات ومخاطر غرق السفينة الجانحة عرض البحر بحمولتها الخطرة على البيئة البحرية. (النهاية)

س ن ص / ه س ص



MENAFN01032024000071011013ID1107924839

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث