الحكومة اليمنية: الحوثيون استهدفوا زورقا لصيادين يمنيين قرب سفينة جانحة في البحر الأحمر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 1 - 3 (كونا) -- قالت الحكومة اليمنية اليوم الجمعة إن ميليشيات الحوثي استهدفت بهجوم جوي زورقا لصيادين يمنيين قرب السفينة "روبيمار" الجانحة في البحر الأحمر ما أدى لمقتل وفقدان بعض الصيادين وتضرر السفينة.
وأضافت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها أن هذا الهجوم جاء بينما تعمل الحكومة اليمنية عبر خلية الأزمة على إنقاذ السفينة المنكوبة "ام في روبيمار" لتجنب كارثة بيئية في البحر الأحمر.
وأشارت إلى أن هذا الاستهداف الثاني يعقد جهود ومساعي الإنقاذ ويهدد بحدوث كارثة بيئية واسعة النطاق لافتة أن ترك السفينة لمصيرها سيؤدي إلى أضرار جسيمة على البيئة البحرية ومئات الآلاف من اليمنيين الذين يعتمدون على الصيد البحري والأضرار التي قد تصل الى محطات تحلية مياه البحر على طول الساحل اليمني.
وجددت دعوتها لجميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية للتحرك العملي بسرعة لإنقاذ البحر الأحمر من كارثة بيئية وشيكة بعد مرور 12 يوما على جنوح السفينة "روبيمار" نتيجة استهدافها من قبل مليشيات الحوثي.
كانت السفينة "روبيمار" التي ترفع علم دولة "بليز" قد تعرضت لهجوم باليستي حوثي فى18 فبراير الماضي ما تسبب بتسرب المياه إلى داخل السفينة المحملة بالأسمدة والزيوت ما تسبب بظهور بقعة زيت بطول 18 ميلا.
وأعلنت الحكومة اليمنية تشكيل خلية أزمة وتكثيف التواصل مع المنظمات والجهات والدول المعنية لمواجهة سيناريوهات ومخاطر غرق السفينة الجانحة عرض البحر بحمولتها الخطرة على البيئة البحرية. (النهاية)
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