الدوري الفرنسي .. التعادل السلبي يحسم لقاء المتصدر (باريس سان جيرمان) مع (موناكو)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 1 - 3 (كونا) -- حسم التعادل السلبي مباراة المتصدر (باريس سان جيرمان) مع (موناكو) اليوم الجمعة في استاد (لويس الثاني) ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وعلى الرغم من محاولات الفريقين للتسجيل إلا أن تألق المدافعين ومن خلفهم حارسي المرمى حرم الجانبين من ادخال الكرة في الشباك.
وبهذه النتيجة يستقر (باريس سان جيرمان) في صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 55 نقطة بينما يبقى فريق (موناكو) في المركز الثالث برصيد 42 نقطة. (النهاية)
م ع / ر ج
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