باكستان تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين أثناء تلقيهم المساعدات في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 1 - 3 (كونا) -- أدانت باكستان اليوم الجمعة المجزرة التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل بحق المدنيين الفلسطينيين وهم ينتظرون توزيع المساعدات في شمال قطاع غزة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز بلوش في مؤتمر صحفي إن هذه المذبحة تظهر التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي وسياسة الاحتلال الإسرائيلي المتعمدة وغير الإنسانية المتمثلة في التجويع الجماعي.
وأضافت أن "باكستان تكرر دعوتها إلى وقف إطلاق النار الفوري والعاجل ورفع الحصار اللاإنساني ووصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى الشعب الفلسطيني في غزة.
وأضافت "على إسرائيل أيضا أن تواجه العدالة بسبب جرائمها ضد الإنسانية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني من دون عقاب".
وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس مجزرة جديدة بحق الفلسطينيين العزل خلال انتظار الآلاف الفلسطينيين دورهم لاستلام المساعدات الإنسانية عند دوار النابلسي قرب شارع الرشيد في قطاع غزة راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات المصابين.
وقال المتحدث باسم السلطات الصحية في غزة أشرف القدرة إن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر تجاوزت الـ 30 ألفا.
من جانب آخر أدانت باكستان قرار السلطات الهندية حظر الأحزاب السياسية في الشطر الهندي من كشمير.
وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها أن "هذه الإجراءات القمعية تعكس نية الهند قمع حرية التعبير في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية في تجاهل تام للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
وأضافت "يجب على الهند أن ترفع على الفور القيود المفروضة على الأحزاب الكشميرية المحظورة بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين والمعارضين".
وطالبت وزارة الخارجية الباكستانية بتنفيذ قرارات مجلس الدولي بشأن جامو وكشمير على الفور. (النهاية)
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