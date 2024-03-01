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باكستان تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين أثناء تلقيهم المساعدات في غزة

3/1/2024 11:22:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 1 - 3 (كونا) -- أدانت باكستان اليوم الجمعة المجزرة التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل بحق المدنيين الفلسطينيين وهم ينتظرون توزيع المساعدات في شمال قطاع غزة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز بلوش في مؤتمر صحفي إن هذه المذبحة تظهر التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي وسياسة الاحتلال الإسرائيلي المتعمدة وغير الإنسانية المتمثلة في التجويع الجماعي.
وأضافت أن "باكستان تكرر دعوتها إلى وقف إطلاق النار الفوري والعاجل ورفع الحصار اللاإنساني ووصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى الشعب الفلسطيني في غزة.
وأضافت "على إسرائيل أيضا أن تواجه العدالة بسبب جرائمها ضد الإنسانية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني من دون عقاب".
وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس مجزرة جديدة بحق الفلسطينيين العزل خلال انتظار الآلاف الفلسطينيين دورهم لاستلام المساعدات الإنسانية عند دوار النابلسي قرب شارع الرشيد في قطاع غزة راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات المصابين.
وقال المتحدث باسم السلطات الصحية في غزة أشرف القدرة إن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر تجاوزت الـ 30 ألفا.
من جانب آخر أدانت باكستان قرار السلطات الهندية حظر الأحزاب السياسية في الشطر الهندي من كشمير.
وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها أن "هذه الإجراءات القمعية تعكس نية الهند قمع حرية التعبير في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية في تجاهل تام للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
وأضافت "يجب على الهند أن ترفع على الفور القيود المفروضة على الأحزاب الكشميرية المحظورة بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين والمعارضين".
وطالبت وزارة الخارجية الباكستانية بتنفيذ قرارات مجلس الدولي بشأن جامو وكشمير على الفور. (النهاية)

س ب ك / ه س ص


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