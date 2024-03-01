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الاتحاد الأوروبي: حظر إيصال المساعدات عبر تشاد يضع السودان على حافة مجاعة واسعة

3/1/2024 11:22:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل 1- 3 (كونا) -- أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن "إدانته الشديدة للحظر الذي فرضته "سلطات الأمر الواقع" في السودان على إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من تشاد إلى السودان إلى المدنيين الذين يعانون ويلات الصراع الدائر في البلاد معتبرا أن هذا القمع "انتهاك صارخ لقانون حقوق الانسان الدولي".
وأكد الاتحاد الاوروبي في بيان مشترك لكل من الممثل الأعلى للأمن و السياسة الخارجية جوزيب بوريل ومفوض إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش بشأن حظر المساعدات عبر الحدود من تشاد "الحاجة العاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومن دون عوائق ومن دون انقطاع داخل البلاد وكذلك عبر الحدود الدولية".
يذكر أن الصراع الدائر منذ عشرة أشهر في السودان أدى إلى تدهور الأمن الغذائي بشكل خطير وإلى تعطيل موسم الحصاد وتدمير سبل العيش والبنية التحتية الصحية كما ساهم النهب الجماعي للإمدادات الإنسانية في هذا الوضع المزري.
وأبرز البيان أن المساعدات عبر الحدود تمثل في ظل الأعمال العدائية واسعة النطاق شريان الحياة لشعب دارفور كما أن حرمان الأشخاص المحتاجين من الوصول إلى المساعدات الحيوية وخاصة في المناطق المتضررة من النزاع يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل فيما أصبح الآن أكبر أزمة نزوح وحماية على مستوى العالم.
وأضاف " نذكر جميع أطراف النزاع بأن الحرمان من المساعدات الإنسانية يمكن أن يرقى إلى مستوى جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وأشار الاتحاد الاوروبي في بيانه الى ان هذا الحظر "يتناقض بشكل مباشر مع الالتزامات التي تعهدت بها أطراف النزاع في السودان في إعلان جدة بحماية المدنيين وتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية.
وتعتبر هذه الالتزامات ضرورية للتخفيف من تأثير النزاع على السكان المدنيين وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية". (النهاية)

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