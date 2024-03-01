الاتحاد الأوروبي: حظر إيصال المساعدات عبر تشاد يضع السودان على حافة مجاعة واسعة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل 1- 3 (كونا) -- أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن "إدانته الشديدة للحظر الذي فرضته "سلطات الأمر الواقع" في السودان على إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من تشاد إلى السودان إلى المدنيين الذين يعانون ويلات الصراع الدائر في البلاد معتبرا أن هذا القمع "انتهاك صارخ لقانون حقوق الانسان الدولي".
وأكد الاتحاد الاوروبي في بيان مشترك لكل من الممثل الأعلى للأمن و السياسة الخارجية جوزيب بوريل ومفوض إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش بشأن حظر المساعدات عبر الحدود من تشاد "الحاجة العاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومن دون عوائق ومن دون انقطاع داخل البلاد وكذلك عبر الحدود الدولية".
يذكر أن الصراع الدائر منذ عشرة أشهر في السودان أدى إلى تدهور الأمن الغذائي بشكل خطير وإلى تعطيل موسم الحصاد وتدمير سبل العيش والبنية التحتية الصحية كما ساهم النهب الجماعي للإمدادات الإنسانية في هذا الوضع المزري.
وأبرز البيان أن المساعدات عبر الحدود تمثل في ظل الأعمال العدائية واسعة النطاق شريان الحياة لشعب دارفور كما أن حرمان الأشخاص المحتاجين من الوصول إلى المساعدات الحيوية وخاصة في المناطق المتضررة من النزاع يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل فيما أصبح الآن أكبر أزمة نزوح وحماية على مستوى العالم.
وأضاف " نذكر جميع أطراف النزاع بأن الحرمان من المساعدات الإنسانية يمكن أن يرقى إلى مستوى جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وأشار الاتحاد الاوروبي في بيانه الى ان هذا الحظر "يتناقض بشكل مباشر مع الالتزامات التي تعهدت بها أطراف النزاع في السودان في إعلان جدة بحماية المدنيين وتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية.
وتعتبر هذه الالتزامات ضرورية للتخفيف من تأثير النزاع على السكان المدنيين وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية". (النهاية)
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