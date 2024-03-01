(قرية الفورمولا 1) في حلبة البحرين الدولية تواصل فعالياتها لليوم الثاني

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- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 1 - 3 (كونا) -- واصلت (قرية الفورمولا 1) في حلبة البحرين الدولية "موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط" اليوم الجمعة فعالياتها بحضور جماهيري كبير لمعايشة أجواء الحدث الرياضي الأكبر في المنطقة.
ونجح فريق (فيراري) في اليوم الثاني بلفت الأنظار قبيل المنافسات الرسمية لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج لل(فورمولا 1) 2024 بعد تصدر السائق كارلوس ساينز حصة التجارب الثالثة والأخيرة قبل تصفيات الجولة الأولى من بطولة العالم.
واستطاع ساينز تحقيق زمن 824ر30ر1 دقيقة (دقيقة و30 ثانية و824 جزءا من الثانية) كاسرا رقم المتألق فيرناندو ألونسو الذي قاد سيارة (أستون مارتن) لتحقيق ثاني أسرع زمن بواقع دقيقة 965ر30ر1 دقيقة بعد أن كانت الشكوك تحوم حول مستوى الفريق عطفا على أداء السيارة في التجارب الشتوية التي أقيمت على المضمار نفسه.
وبالنسبة لبطل العالم والمرشح الأبرز لهذه الجائزة ماكس فيرستابن فقد حقق ثالث أسرع زمن في اللفة بواقع 965ر31ر1 دقيقة على متن سيارة (ريد بول) متقدما في ترتيب الأزمنة على سائق فريق (فيراري) شارل لوكلير الذي سجل رابع أسرع زمن بواقع 094ر31ر1 دقيقة ليعزز الانطباع بأن فيراري قد قلصت الفجوة بينها وسيارة (ريد بول).
وحقق لاندو نوريس خامس أسرع زمن في الفترة ليمحي قليلا الصورة السلبية التي ظهر عليها الفريق في التجارب التحضيرية للموسم وعدد اللفات القليلة التي خاضها بسبب المشاكل المتكررة التي تعرض لها الفريق.
وقد سجل جميع السائقين أزمنتهم في الفترة على الإطارات اللينة لمحاكاة لفات التأهل السريعة قبل العودة الى المضمار عند الساعة السابعة مساء لخوض التصفيات في حين اكمل كل من جورج راسل وأوسكار بياستري وسيرجيو بيريز ونيكو هالكنبرغ ولانس سترول عقد السائقين العشرة الأوائل في ترتيب الأزمنة.
يذكر أن دانيل ريكاردو سائق فريق (ريد بول) تصدر الحصة الأولى من التجارب فيما تصدر لويس هاميلتون الحصة الثانية وذهبت الصدارة في الثالثة نحو الفيراري عن طريق ساينز.
وضمن سباق كأس بورشه كاريرا الشرق الأوسط خطف سائق فريق (دي اتش ال) الألماني ثيو أوفرهاوس مركز الانطلاق الأول بعد تسجيله الزمن الأسرع في حصة التأهيل التي أقيمت الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة للموسم 2023/2024 والمقامة كسباق مساند لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2024.
وسجل أوفرهاوس زمن 529ر01ر2 دقيقة ليضمن الانطلاق من مقدمة السباق الأول يشاركه الصف نفسه سائق (فريق سنترال يورو بريسينغ) الهولندي روبيرت دي هان الذي حل ثانيا في الترتيب بزمن 661ر01ر2 دقيقة.
وعلى الجهة الأخرى انتزع روبرت دي هان المركز الأول في السباق الثاني مسجلا أفضل توقيت من بين ثاني أسرع اللفات لكل سائق في التصفيات حيث سجل زمن 784ر01ر2 دقيقة.
ويتواجد كل من أوفر هاوس ودي هان في الصف الأمامي في السباق الأول لعطلة نهاية الأسبوع فيما ينطلق هاري كينغ من المركز الثالث وسيبدأ بجانب جان ستياك.
من جانبه تصدر خالد الأحمدي فئة (برو ايه ام) بينما احتل سيباستيان جورجا المركز الأول بين المتنافسين في فئة (ايه ام).
ويتشارك أيضا السائقان دي هان وأوفرهاوس الصف الأمامي للسباق الثاني إلا أن دي هان ينطلق أولا هذه المرة أمام ستياك وكينغ اللذين احتلا المركزين الثالث والرابع على التوالي.
ومن المقرر إقامة سباق البورشه الثاني لهذه الجولة يوم السبت في الساعة الثالثة عصرا. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
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