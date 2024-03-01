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(قرية الفورمولا 1) في حلبة البحرين الدولية تواصل فعالياتها لليوم الثاني

3/1/2024 11:22:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 1 - 3 (كونا) -- واصلت (قرية الفورمولا 1) في حلبة البحرين الدولية "موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط" اليوم الجمعة فعالياتها بحضور جماهيري كبير لمعايشة أجواء الحدث الرياضي الأكبر في المنطقة.
ونجح فريق (فيراري) في اليوم الثاني بلفت الأنظار قبيل المنافسات الرسمية لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج لل(فورمولا 1) 2024 بعد تصدر السائق كارلوس ساينز حصة التجارب الثالثة والأخيرة قبل تصفيات الجولة الأولى من بطولة العالم.
واستطاع ساينز تحقيق زمن 824ر30ر1 دقيقة (دقيقة و30 ثانية و824 جزءا من الثانية) كاسرا رقم المتألق فيرناندو ألونسو الذي قاد سيارة (أستون مارتن) لتحقيق ثاني أسرع زمن بواقع دقيقة 965ر30ر1 دقيقة بعد أن كانت الشكوك تحوم حول مستوى الفريق عطفا على أداء السيارة في التجارب الشتوية التي أقيمت على المضمار نفسه.
وبالنسبة لبطل العالم والمرشح الأبرز لهذه الجائزة ماكس فيرستابن فقد حقق ثالث أسرع زمن في اللفة بواقع 965ر31ر1 دقيقة على متن سيارة (ريد بول) متقدما في ترتيب الأزمنة على سائق فريق (فيراري) شارل لوكلير الذي سجل رابع أسرع زمن بواقع 094ر31ر1 دقيقة ليعزز الانطباع بأن فيراري قد قلصت الفجوة بينها وسيارة (ريد بول).
وحقق لاندو نوريس خامس أسرع زمن في الفترة ليمحي قليلا الصورة السلبية التي ظهر عليها الفريق في التجارب التحضيرية للموسم وعدد اللفات القليلة التي خاضها بسبب المشاكل المتكررة التي تعرض لها الفريق.
وقد سجل جميع السائقين أزمنتهم في الفترة على الإطارات اللينة لمحاكاة لفات التأهل السريعة قبل العودة الى المضمار عند الساعة السابعة مساء لخوض التصفيات في حين اكمل كل من جورج راسل وأوسكار بياستري وسيرجيو بيريز ونيكو هالكنبرغ ولانس سترول عقد السائقين العشرة الأوائل في ترتيب الأزمنة.
يذكر أن دانيل ريكاردو سائق فريق (ريد بول) تصدر الحصة الأولى من التجارب فيما تصدر لويس هاميلتون الحصة الثانية وذهبت الصدارة في الثالثة نحو الفيراري عن طريق ساينز.
وضمن سباق كأس بورشه كاريرا الشرق الأوسط خطف سائق فريق (دي اتش ال) الألماني ثيو أوفرهاوس مركز الانطلاق الأول بعد تسجيله الزمن الأسرع في حصة التأهيل التي أقيمت الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة للموسم 2023/2024 والمقامة كسباق مساند لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2024.
وسجل أوفرهاوس زمن 529ر01ر2 دقيقة ليضمن الانطلاق من مقدمة السباق الأول يشاركه الصف نفسه سائق (فريق سنترال يورو بريسينغ) الهولندي روبيرت دي هان الذي حل ثانيا في الترتيب بزمن 661ر01ر2 دقيقة.
وعلى الجهة الأخرى انتزع روبرت دي هان المركز الأول في السباق الثاني مسجلا أفضل توقيت من بين ثاني أسرع اللفات لكل سائق في التصفيات حيث سجل زمن 784ر01ر2 دقيقة.
ويتواجد كل من أوفر هاوس ودي هان في الصف الأمامي في السباق الأول لعطلة نهاية الأسبوع فيما ينطلق هاري كينغ من المركز الثالث وسيبدأ بجانب جان ستياك.
من جانبه تصدر خالد الأحمدي فئة (برو ايه ام) بينما احتل سيباستيان جورجا المركز الأول بين المتنافسين في فئة (ايه ام).
ويتشارك أيضا السائقان دي هان وأوفرهاوس الصف الأمامي للسباق الثاني إلا أن دي هان ينطلق أولا هذه المرة أمام ستياك وكينغ اللذين احتلا المركزين الثالث والرابع على التوالي.
ومن المقرر إقامة سباق البورشه الثاني لهذه الجولة يوم السبت في الساعة الثالثة عصرا. (النهاية)

خ ن ع / ر ج



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