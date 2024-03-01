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سائق فريق ريد بول ينطلق أولا في سباق الذكرى ال20 لجائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1

3/1/2024 11:22:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 1 - 3 (كونا) -- سينطلق سائق فريق ريد بول وبطل النسخة الماضية من بطولة العالم للفورمولا 1 ماكس فيرستابن من المركز الأول لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2024 بعد تسجيله الزمن الأفضل في حصة التأهيل التي أقيمت اليوم الجمعة على حلبة البحرين الدولية.
وسجل فيرستابن على حلبة البحرين "موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط" أفضل زمن في الفترة الثالثة بدقيقة و179ر29 ثانية متفوقا على سائق فريق فيراري شارل لوكليرك الذي ينطلق من المركز الثاني في الصف الأول بعد تسجيله دقيقة و407ر29 ثانية.
وحل جورج راسل من مرسيدس في المركز الثالث بزمن دقيقة و485ر29 ثانية فيما جاء كارلوس ساينز في المركز الرابع بزمن دقيقة و507ر29 ثانية وسيرجيو بيريز في المركز الخامس بدقيقة و537ر29 ثانية.
وعانى فريق فيراري الذي بدا المرشح الأبرز لمزاحمة السيطرة المطلقة لريد بول هذا الموسم خصوصا في المقطع الثالث من الحلبة والذي كان الفيصل بين أزمنة الفريقين.
وتفوق السائق المخضرم فيرناندو ألونسو على نفسه في مختلف فترات التأهيل واحتل مركز الانطلاق السادس رغم الإحباط حول مستوى تطور الفريق عن الموسم الماضي.
وحل سائقا ماكلارين لاندو نوريس وأوسكار بياستري في المركزين السابع والثامن ما يعكس مستوى الفريق الذي بدا من اليوم الأول للتجارب الشتوية أن مهمته ستقتصر على منافسة فرق الوسط.
وحقق لويس هاملتون المنتقل هذا الموسم الى فيراري نتيجة مخيبة للآمال بحلوله في المركز التاسع بعد أن تصدر التجارب الثانية من عطلة نهاية الأسبوع الأمر الذي بعث بالأمل في قلوب عشاق المرسيدس.
واستكمالا لأداه الاستثنائي قاد نيكو هالكينبرغ فريقه الهاس نحو فترة التأهل الثالثة والانطلاق من المركز العاشر في السباق بعد أن كانت التكهنات سلبية حول قدرة الفريق.
ويتألف تقويم موسم 2024 من 24 سباقا حيث سيقام سباق الجائزة الكبرى للمملكة العربية السعودية في الأسبوع التالي للبحرين في حين ينتهي الموسم في أبو ظبي في 8 ديسمبر المقبل. (النهاية)

خ ن ع / ر ج



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