سائق فريق ريد بول ينطلق أولا في سباق الذكرى ال20 لجائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 1 - 3 (كونا) -- سينطلق سائق فريق ريد بول وبطل النسخة الماضية من بطولة العالم للفورمولا 1 ماكس فيرستابن من المركز الأول لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2024 بعد تسجيله الزمن الأفضل في حصة التأهيل التي أقيمت اليوم الجمعة على حلبة البحرين الدولية.
وسجل فيرستابن على حلبة البحرين "موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط" أفضل زمن في الفترة الثالثة بدقيقة و179ر29 ثانية متفوقا على سائق فريق فيراري شارل لوكليرك الذي ينطلق من المركز الثاني في الصف الأول بعد تسجيله دقيقة و407ر29 ثانية.
وحل جورج راسل من مرسيدس في المركز الثالث بزمن دقيقة و485ر29 ثانية فيما جاء كارلوس ساينز في المركز الرابع بزمن دقيقة و507ر29 ثانية وسيرجيو بيريز في المركز الخامس بدقيقة و537ر29 ثانية.
وعانى فريق فيراري الذي بدا المرشح الأبرز لمزاحمة السيطرة المطلقة لريد بول هذا الموسم خصوصا في المقطع الثالث من الحلبة والذي كان الفيصل بين أزمنة الفريقين.
وتفوق السائق المخضرم فيرناندو ألونسو على نفسه في مختلف فترات التأهيل واحتل مركز الانطلاق السادس رغم الإحباط حول مستوى تطور الفريق عن الموسم الماضي.
وحل سائقا ماكلارين لاندو نوريس وأوسكار بياستري في المركزين السابع والثامن ما يعكس مستوى الفريق الذي بدا من اليوم الأول للتجارب الشتوية أن مهمته ستقتصر على منافسة فرق الوسط.
وحقق لويس هاملتون المنتقل هذا الموسم الى فيراري نتيجة مخيبة للآمال بحلوله في المركز التاسع بعد أن تصدر التجارب الثانية من عطلة نهاية الأسبوع الأمر الذي بعث بالأمل في قلوب عشاق المرسيدس.
واستكمالا لأداه الاستثنائي قاد نيكو هالكينبرغ فريقه الهاس نحو فترة التأهل الثالثة والانطلاق من المركز العاشر في السباق بعد أن كانت التكهنات سلبية حول قدرة الفريق.
ويتألف تقويم موسم 2024 من 24 سباقا حيث سيقام سباق الجائزة الكبرى للمملكة العربية السعودية في الأسبوع التالي للبحرين في حين ينتهي الموسم في أبو ظبي في 8 ديسمبر المقبل. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
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