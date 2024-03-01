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الرئيس الأمريكي يبحث مع رئيسة الوزراء الإيطالية عدة ملفات بينها غزة وأوكرانيا

3/1/2024 11:22:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 3 (كونا) -- استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في البيت الأبيض حيث أشاد بالشراكة بين البلدين وتحدث معها عن ملفات بينها العلاقات الثنائية والوضع في غزة والحرب في أوكرانيا.
وقال بايدن خلال استقباله ميلوني في المكتب البيضاوي إن إيطاليا والولايات المتحدة "حليفتان قويتان وصديقتان حميمتان حقا وكما قلت عندما التقينا لأول مرة هنا في المكتب البيضاوي فإننا يا جورجيا ندعم بعضنا البعض وقد أثبتت ذلك منذ اللحظة التي توليت فيها منصبك".
من جهتها قالت ميلوني "يسعدني أن أكون هنا اليوم بصفتي رئيسة لمجموعة السبع وأتطلع يا جو لاستضافتك في بوليا في يونيو المقبل لحضور قمة القادة (مجموعة السبع) وإني أعمل على عقد قمة ملموسة وجوهرية للمجموعة".
وذكرت رئيسة الوزراء الإيطالية أن "تجارتنا الثنائية وصلت عام 2023 إلى أعلى مبلغ على الإطلاق حيث بلغ التبادل 102 مليار دولار لذلك أعتقد أننا قمنا بعمل جيد ولكن أعتقد أيضا أنه يمكننا القيام بعمل أفضل وآمل أن يكون هذا هو هدفنا المشترك لهذا العام".
وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن بايدن استقبل ميلوني "لمواصلة التنسيق الوثيق بينهما بشأن الأولويات المشتركة وتبادلا وجهات النظر حول أهداف إيطاليا في ظل رئاستها لمجموعة السبع".
وأضاف البيان أن الطرفين ناقشا "التطورات في الشرق الأوسط بما في ذلك أهمية منع التصعيد الإقليمي وأكدا من جديد التزامهما بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس بما يتفق مع القانون الدولي كما شددا على الحاجة الملحة لزيادة عمليات تسليم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في جميع أنحاء غزة".
من جهة أخرى ناقش بايدن وميلوني قمة قادة مجموعة السبع المقبلة في بوليا وقمة الناتو في واشنطن "مؤكدين على حيوية العلاقة عبر الأطلسي وأهميتها المركزية في مواجهة التحديات العالمية".
وأكد الجانبان أيضا "دعمهما الثابت لأوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي". (النهاية)

ع س ج / ر ج



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