الرئيس الأمريكي يبحث مع رئيسة الوزراء الإيطالية عدة ملفات بينها غزة وأوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 3 (كونا) -- استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في البيت الأبيض حيث أشاد بالشراكة بين البلدين وتحدث معها عن ملفات بينها العلاقات الثنائية والوضع في غزة والحرب في أوكرانيا.
وقال بايدن خلال استقباله ميلوني في المكتب البيضاوي إن إيطاليا والولايات المتحدة "حليفتان قويتان وصديقتان حميمتان حقا وكما قلت عندما التقينا لأول مرة هنا في المكتب البيضاوي فإننا يا جورجيا ندعم بعضنا البعض وقد أثبتت ذلك منذ اللحظة التي توليت فيها منصبك".
من جهتها قالت ميلوني "يسعدني أن أكون هنا اليوم بصفتي رئيسة لمجموعة السبع وأتطلع يا جو لاستضافتك في بوليا في يونيو المقبل لحضور قمة القادة (مجموعة السبع) وإني أعمل على عقد قمة ملموسة وجوهرية للمجموعة".
وذكرت رئيسة الوزراء الإيطالية أن "تجارتنا الثنائية وصلت عام 2023 إلى أعلى مبلغ على الإطلاق حيث بلغ التبادل 102 مليار دولار لذلك أعتقد أننا قمنا بعمل جيد ولكن أعتقد أيضا أنه يمكننا القيام بعمل أفضل وآمل أن يكون هذا هو هدفنا المشترك لهذا العام".
وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن بايدن استقبل ميلوني "لمواصلة التنسيق الوثيق بينهما بشأن الأولويات المشتركة وتبادلا وجهات النظر حول أهداف إيطاليا في ظل رئاستها لمجموعة السبع".
وأضاف البيان أن الطرفين ناقشا "التطورات في الشرق الأوسط بما في ذلك أهمية منع التصعيد الإقليمي وأكدا من جديد التزامهما بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس بما يتفق مع القانون الدولي كما شددا على الحاجة الملحة لزيادة عمليات تسليم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في جميع أنحاء غزة".
من جهة أخرى ناقش بايدن وميلوني قمة قادة مجموعة السبع المقبلة في بوليا وقمة الناتو في واشنطن "مؤكدين على حيوية العلاقة عبر الأطلسي وأهميتها المركزية في مواجهة التحديات العالمية".
وأكد الجانبان أيضا "دعمهما الثابت لأوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي". (النهاية)
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