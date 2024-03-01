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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

3/1/2024 11:22:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3140205 غزة - حركة (حماس) الفلسطينية تعلن أن سبعة من أسرى الكيان الإسرائيلي المحتل لديها في غزة قتلوا نتيجة قصف شنه الاحتلال وتؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل أسراه للتخلص من هذا الملف.
3140218 واشنطن - بيانات حكومية أمريكية تظهر ارتفاع الدين الفيدرالي للولايات المتحدة بمقدار تريليون دولار كل 100 يوم تقريبا في الأشهر الأخيرة وتكشف عن أن ديون البلاد تجاوزت 34 تريليون دولار في 4 يناير الماضي.
3140215 طهران – مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة في إيران تغلق أبوابها بعد تمديد التصويت لست ساعات إضافية بسبب "الاقبال الواسع" من الناخبين والتلفزيون الإيراني يقول إن فترة الاقتراع في جميع الدوائر الانتخابية انتهت عند منتصف الليل وذلك بعد 16 ساعة على بدء التصويت.
3140176 برلين - أجزاء كبيرة من ألمانيا تشهد إضرابا عاما في خدمات الحافلات ومترو الأنفاق ووسائل نقل أخرى ما أدى إلى شل الحياة في معظم أنحاء البلاد وتقطع السبل بمئات الآلاف من المواطنين والموظفين وذلك بعد فشل المباحثات حول ساعات العمل مع اتحادات أرباب العمل في 14 من بين 16 ولاية ألمانية.
3140162 باريس - السلطات الفرنسية تعلن اعتقال 66 شخصا في احتجاج المزارعين حول (قوس النصر) في قلب العاصمة باريس حيث وضعوا الجرارات وأكوام القش والشرطة الفرنسية تقول إن المحتجزين تسببوا في إعاقة حركة المرور خلال ساعة الذروة الصباحية في شارع (الشانزليزيه) بوسط باريس.
3140195 القاهرة - الموسيقار المصري حلمي بكر يتوفى عن عمر ناهز 87 عاما بعد صراع مع المرض ومجلس نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنان مصطفى كامل ينعى في بيان الموسيقار بكر قائلا إن "البشرية فقدت موسيقارا كبيرا تبقى ألحانه في ذهن محبيه". (النهاية)

ر ج



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