موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3140205 غزة - حركة (حماس) الفلسطينية تعلن أن سبعة من أسرى الكيان الإسرائيلي المحتل لديها في غزة قتلوا نتيجة قصف شنه الاحتلال وتؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل أسراه للتخلص من هذا الملف.
3140218 واشنطن - بيانات حكومية أمريكية تظهر ارتفاع الدين الفيدرالي للولايات المتحدة بمقدار تريليون دولار كل 100 يوم تقريبا في الأشهر الأخيرة وتكشف عن أن ديون البلاد تجاوزت 34 تريليون دولار في 4 يناير الماضي.
3140215 طهران – مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة في إيران تغلق أبوابها بعد تمديد التصويت لست ساعات إضافية بسبب "الاقبال الواسع" من الناخبين والتلفزيون الإيراني يقول إن فترة الاقتراع في جميع الدوائر الانتخابية انتهت عند منتصف الليل وذلك بعد 16 ساعة على بدء التصويت.
3140176 برلين - أجزاء كبيرة من ألمانيا تشهد إضرابا عاما في خدمات الحافلات ومترو الأنفاق ووسائل نقل أخرى ما أدى إلى شل الحياة في معظم أنحاء البلاد وتقطع السبل بمئات الآلاف من المواطنين والموظفين وذلك بعد فشل المباحثات حول ساعات العمل مع اتحادات أرباب العمل في 14 من بين 16 ولاية ألمانية.
3140162 باريس - السلطات الفرنسية تعلن اعتقال 66 شخصا في احتجاج المزارعين حول (قوس النصر) في قلب العاصمة باريس حيث وضعوا الجرارات وأكوام القش والشرطة الفرنسية تقول إن المحتجزين تسببوا في إعاقة حركة المرور خلال ساعة الذروة الصباحية في شارع (الشانزليزيه) بوسط باريس.
3140195 القاهرة - الموسيقار المصري حلمي بكر يتوفى عن عمر ناهز 87 عاما بعد صراع مع المرض ومجلس نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنان مصطفى كامل ينعى في بيان الموسيقار بكر قائلا إن "البشرية فقدت موسيقارا كبيرا تبقى ألحانه في ذهن محبيه". (النهاية)
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