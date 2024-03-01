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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

3/1/2024 11:22:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 2 آذار (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، وكذلك سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" ليصل إلى 79.80 دولار للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 90 نقطة ليصل إلى 39087 نقطة، ومؤشر "نازداك" كذلك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 183 نقطة ليصل إلى 16274 نقطةـ أي بزيادة نسبتها 1.7 بالمئة، وارتفع مؤشر (S&P500) نحو 40 نقاط ليصل إلى 5137 نقطة.
--(بترا)
م د/ ف ج
02/03/2024 07:04:47

MENAFN01032024000117011021ID1107924829

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