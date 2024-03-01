ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
التاريخ
3/1/2024 11:22:16 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 2 آذار (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، وكذلك سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" ليصل إلى 79.80 دولار للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 90 نقطة ليصل إلى 39087 نقطة، ومؤشر "نازداك" كذلك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 183 نقطة ليصل إلى 16274 نقطةـ أي بزيادة نسبتها 1.7 بالمئة، وارتفع مؤشر (S&P500) نحو 40 نقاط ليصل إلى 5137 نقطة.
--(بترا)
م د/ ف ج
02/03/2024 07:04:47
MENAFN01032024000117011021ID1107924829
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.