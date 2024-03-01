نيكاراغوا تشكو ألمانيا أمام العدل الدولية بتهمة مشاركة إسرائيل في الإبادة الجماعية للفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 2 آذار (بترا)- أعلنت محكمة العدل الدولية الليلة الماضية، أن نيكاراغوا قدمت طلبا لبدء إجراءات ضد ألمانيا بسبب انتهاك تعهداتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها واتفاقيات جنيف لعام 1949 وغير ذلك من قواعد، فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة.

وقالت المحكمة في بيان صحفي، إن نيكاراغوا أشارت في طلبها إلى أن كل دولة عضو في اتفاقية منع الإبادة الجماعية عليها واجب يحتم فعل كل ما يمكن لمنع ارتكاب جريمة الإبادة، مضيفة إن هناك خطرا لارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني منذ تشرين الأول، موجه أولا ضد السكان في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن نيكاراغوا تتهم ألمانيا بدعمها السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل وسحب تمويلها للأونروا، وتيسر ارتكاب الإبادة الجماعية وتفشل في الوفاء بالتزامها بفعل كل ما يمكن لمنع ارتكابها، مطالبة بإصدار تدابير مؤقتة من المحكمة بأسرع وقت، وانتظار قرارها في حيثيات القضية المتعلقة بمشاركة ألمانيا في "الإبادة الجماعية المرجح استمرار حدوثها، وغيرها من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني".

ويعني مصطلح "التدابير المؤقتة" الأوامر التي تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها، وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.

وفي قرار صادر يوم 26 كانون الثانيفي القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، اصدرت محكمة العدل الدولية أمرا تطلب من اسرائيل أن تتخذ كل ما بوسعها لمنع جميع الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة.

ومحكمة العدل الدولية، مقرها لاهاي، هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة في حزيران 1945، وبدأت أنشطتها في نيسان 1946.

وتتألف المحكمة من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي لمدة تسع سنوات.

وللمحكمة دور مزدوج وفقاً للقانون الدولي، بالفصل في المنازعات القانونية المقدمة إليها من الدول أولا، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي تحال إليها من أجهزة الأمم المتحدة ووكالات المنظومة المرخص لها حسب الأصول ثانيا.

وكانت الجمعية العامة طلبت من المحكمة في كانون الأول 2022 إبداء الرأي القانوني بشأن احتلال إسرائيل لفلسطين بما فيها القدس.

-- (بترا)

م د/ف ج

02/03/2024 07:02:28

