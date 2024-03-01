هيئة الأمم المتحدة للمرأة تطالب بوقف النار في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 2 آذار (بترا)- حذرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من وقوع المزيد من الوفيات بين النساء إن لم تتوقف الحرب المدمرة في غزة التي تدخل شهرها الخامس.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن هذه الحرب لا تستثني أحداً، مشيرة إلى أن البيانات تظهر أن الحرب تقتل وتجرح النساء بطرق غير مسبوقة، عدا عن المجاعة التي تلوح في الأفق.

وأدرجت الهيئة في بيانها سبع حقائق تفسر لماذا تعد الحرب على غزة أيضًا حربًا على النساء، من بينها استشهاد نحو 9 آلاف امرأة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة حتى الآن، مرجحة أن يكون هذا الرقم أقل من الواقع، وذلك بناء على التقارير التي تفيد بأن العديد من النساء "ماتت تحت الأنقاض".

واوضحت الهيئة في بيانها "أن كل يوم تستمر فيه الحرب في غزة بالمعدل الحالي، سيستمر قتل 63 امرأة في المتوسط"، فيما تقدر مقتل نحو 37 من الأمهات كل يوم، ما يترك أسرهن مدمرة، ويفتقد أطفالهن الحماية.

وطالبت الهيئة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية؛ تفاديا لمزيد من وقوع وفيات في الأيام والأسابيع المقبلة، مشددة على وجوب "أن يتوقف القتل والقصف وتدمير البنية التحتية الأساسية في غزة"، و "ادخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وعبرها على الفور".

-- (بترا)

م د/ف ج

02/03/2024 06:54:58

